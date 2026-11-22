Se llevó a cabo la primera jornada del Seven de la URBA con la clasificación de La Plata a los cuartos de final y con el mismo pasaporte de Universitario que buscará regresar a la Zona Campeonato.

Los canarios derrotaron 19-12 a San Luis en el debut pero luego cayeron 31-28 contra Pueyrredón. La suerte le jugó a favor porque en el tercer partido golearon 56-7a Vicentinos y gracias a la victoria Marista sobre Puey 29-21 se metió como primero de grupo. Hoy enfrenará a Belgrano y Pucará. Si gana ambos irá por la Copa de Oro: si pierde uno por la de Plata y ambos por la de Bronce.

Los Tilos, que presentó un equipo juvenil derrotó 29-0 a Old Georgian en el inicio, luego cayó 10-5 contra San Marcos y cerró con una caída 28-7 ante Atlético del Rosario.

Albatros tuvo una muy buena participación. Perdió 38-7 contra el último campeón Belgrano. Luego empató 19-19 contra Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires y en el cierre derrotó 21-14 a Curupaytí.

El caso de la U fue más fácil. Hace dos años perdió su lugar en el grupo principal y ayer presentó un equipo competitivo para volver. Goleó 50-7 a Atl. Andrés en el primer partido, 54-0 a Berisso en el segundo y cerró con una cómoda victria 45-0 sobre Vicente López. No dejó dudas que quiere ir por el ascenso. Hoy se medirá contra Manuel Belgrano y Don Bosco. Debe superar a ambos.