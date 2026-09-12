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Sevilla derrotó a Valencia en el adelanto de LaLIga y hoy juega Real Madrid

Por Redacción

Con gol de Juan Iglesias, Sevilla le ganó 1-0 a Valencia en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Con esta victoria, el conjunto sevillano llegó a 10 puntos, dos unidades por debajo del puntero Barcelona.

Hoy sábado, Racing de Santander (4) recibirá al otro escolta, Alavés (10), Osasuna (7) será local de Espanyol (4), Athletic de Bilbao (6) jugará ante el colista Elche (1) y Real Madrid (9) buscará meterle presión al Barça cuando reciba en el Bernabéu a Rayo Vallecano (4).

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