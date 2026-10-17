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A partir de las 16

Si el tiempo acompaña habrá fecha liguista

si no llueve, habrá fecha

Por Redacción

Si las condiciones del tiempo lo permiten, esta tarde desde las 16 se jugará la segunda fecha del torneo Clausura, la misma que se suspendió el pasado fin de semana a raíz de las fuertes lluvias que azotaron a la Región.

Si bien el tiempo se encuentra inestable, la Liga dispuso la realización de la segunda fecha, la postergada, se llevará a cabo hoy, a excepción de Fomento y Gonnet, que fue reprogramado.

Por otra parte, en las últimas el Tribunal de Disciplina de la Liga Amateur dio a conocer el falló sobre los incidentes ocurridos el pasado 19 de septiembre en el partido entre Estrella y Aumni.

En este caso, se le dio por ganado por 1-0 al cuadro de Berisso, y además, se aplicaron varias sanciones a los responsables de los hechos violentos ocurridos en la cancha de la Cebra.

unidos de olmos defiende la punta

Con relación a la jornada de hoy, Unidos de Olmos, líder con 16 puntos, recibe en 184 entre 43 y 44, a Nueva Alianza; mientras que Brandsen, el escolta con 15, espera en 52 y 161 a San Lorenzo, que suma 12 unidades y aún tiene el partido pendiente con Peñarol, que se jugará el miércoles que viene, a las 19.

También van a jugar, Estrella-CRIBA (610 entre 12 y 13); Everton-For Ever (7 y 629); Las Malvinas-Peñarol (528 y 140); ADIP-CRISFA (10 y 485) y CC. Tolosano-Alumni (528 bis y 115).

TRICOLORES VA POR MÁS

La Primera B también jugará la segunda fecha, en donde Tricolores, puntero con 19, buscará mantenerse en lo más alto, cuando reciba en 648 y 1 a Porteño. Además, Villa Montoro, segundo con 16, será local de la Comunidad Rural en 96 y 118.

La fecha se completa con 5 de Mayo-Romerense (Quintana y Uruguay, Ensenada); Expreso Rojo-CF. Ringuelet (515 y 207); Argentino (J)-Asociación Iris (18 y 460); Villa Lenci-La Plata FC (21 y 78); Curuzú-Defensores (CB) (411 y 21A, Villa Elisa) y Talleres-San Martín (66 y 174).

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