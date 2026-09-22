Si Scaloni deja la Selección, revelan que Chiqui Tapia eligió a un DT campeón con Estudiantes

La Selección argentina afrontará en septiembre y octubre una serie de amistosos correspondientes a la fecha FIFA frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín. Este último encuentro tendrá además un significado especial: podría marcar la despedida de Lionel Messi del combinado nacional después de 22 años.

Al mismo tiempo, esos partidos podrían representar uno de los últimos capítulos del ciclo de Lionel Scaloni, cuyo vínculo contractual con la Selección finaliza en diciembre. Aunque el entrenador manifestó recientemente que no descarta continuar en el cargo, su futuro todavía es una incógnita. Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), había sido contundente al referirse a la situación y aseguró que Scaloni es su "plan A, B y C".

Sin embargo, en las últimas horas apareció una alternativa para el caso de que el entrenador campeón del mundo decida dar un paso al costado. Y se trata de un ex entrenador de Estudiantes, que incluso lo sacó campeón.

Diego Simeone, el nombre que tendría Tapia en carpeta

La posibilidad fue mencionada por el periodista Hugo Balassone en su programa de YouTube Esto es Fútbol. Según explicó, Tapia mantiene la expectativa de que Scaloni continúe al frente de la Selección. "Tapia confía en que Scaloni le va a decir que sí, que continúa en la Selección", señaló Balassone.

Pero el periodista también reveló qué sucedería si la respuesta finalmente fuera negativa. "El nombre que tiene en carpeta Tapia para reemplazarlo es el de Diego Simeone", indicó. La eventual llegada del actual entrenador del Atlético de Madrid, que se consagró campeón del Apertura 2006 con el Pincha al ganarle a Boca la recordada final en el estadio de Vélez, no sería una cuestión nueva. El nombre del Cholo ya había aparecido en diferentes momentos como candidato para conducir a la Selección argentina.

Simeone y sus antecedentes como candidato a la Selección

Las posibilidades de que Simeone asumiera el cargo habían sido mencionadas incluso antes de 2010, cuando todavía no había iniciado su extenso ciclo en el Atlético de Madrid, club al que llegó en 2012. En 2017, después de la salida de Edgardo Bauza, también fue buscado para convertirse en entrenador de la Selección. En aquella oportunidad, el Cholo rechazó la propuesta.

Con la llegada de Scaloni en 2018 y, especialmente, después de que el equipo se consolidara tras conquistar la Copa América 2021, la posibilidad de que Simeone dirigiera a la Albiceleste parecía haber quedado cada vez más lejos.

Ahora, sin embargo, su nombre vuelve a aparecer entre las alternativas. A esto se suma que su contrato con el Atlético de Madrid finaliza en junio de 2027, una situación que podría facilitar una eventual llegada al seleccionado argentino en el corto plazo si se produjera la salida de Scaloni.

Los títulos y números de Diego Simeone como entrenador

Simeone acumula más de 800 partidos como director técnico durante los 14 años y medio que lleva al frente del Atlético de Madrid. En ese período consiguió ocho títulos. Con el conjunto español conquistó dos campeonatos de LaLiga, una Copa del Rey, una Supercopa de España, dos Europa League y dos Supercopas de Europa. Además, el entrenador argentino llevó al Atlético de Madrid a dos finales de la Champions League, en 2014 y 2016, aunque en ambas oportunidades terminó como subcampeón.

Su trayectoria también incluye títulos en el fútbol argentino. Como entrenador de Estudiantes consiguió el Apertura 2006, mientras que con River Plate obtuvo el Clausura 2008.

De esta manera, mientras la Selección argentina se prepara para sus próximos amistosos y la despedida de Messi del combinado nacional aparece cada vez más cerca, el futuro de Scaloni continúa sin definición y Simeone vuelve a instalarse como una eventual alternativa para ocupar el cargo.