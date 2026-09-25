Sigue el escándalo: Vélez apeló y pidió frenar el partido Boca-Racing

La polémica generada alrededor del partido de octavos de final de la Copa Argentina entre Boca y Vélez sumó un nuevo capítulo de máxima tensión institucional. Disconforme con la resolución del Tribunal de Disciplina (que optó por sancionar al Xeneize con una multa económica tras incluir indebidamente a seis futbolistas extranjeros en la planilla), la dirigencia del club de Liniers decidió ir a fondo y apeló oficialmente el fallo ante el Tribunal de Apelaciones de la AFA.

En su escrito, el club fortinero no solo exige que se revoque la decisión inicial y se le otorgue la clasificación a la siguiente instancia, sino que también interpuso una medida cautelar para evitar que se dispute el encuentro de cuartos de final frente a Racing (previsto para este domingo a las 17, en el Gigante de Arroyito) hasta tanto haya una resolución definitiva.

Además, consideran que habría un “daño irreparable” si se disputa el partido, mientras se espera la resolución de la apelación. También que, si hay un posterior fallo favorable, sería imposible de ejecutar.

Vélez basa su apelación en los artículos 47.1 (para asegurar justicia), 58.b y 58.f (que faculta al presidente del Tribunal de Apelaciones para decidir ante casos urgentes) y el 59.2 (que permite suspender su ejecución ante una petición fundada).

el fallo del tribunal

El 22 de septiembre, el Tribunal de Disciplina de la AFA resolvió por unanimidad mantener la clasificación de Boca a los cuartos de final y le impuso al Xeneize una sanción económica equivalente al valor de 1.000 entradas (50 millones de pesos) por infringir el reglamento.

La pelota la tiene el Tribunal de Apelaciones que debe resolver en lo inminente el caso

Según los fundamentos del fallo, “la conducta configura una infracción reglamentaria relativa a la confección, presentación y suscripción de la planilla oficial, pero no configura la alineación indebida prevista por el artículo 18 del Código Disciplinario, al no encontrarse acreditada la participación efectiva de un jugador extranjero inelegible”. El organismo sostuvo que el paraguayo Ángel Romero, el sexto extranjero incluido en la planilla, no ingresó al campo de juego en ningún momento del partido.

QUÉ DICTAMINÓ OROGINARIAMENTE EL TRIBUNAL

El conflicto se originó tras el encuentro disputado el pasado 2 de septiembre. En su resolución, el Tribunal de Disciplina había determinado los siguientes puntos clave:

* Admisibilidad: Se dio por formalmente presentada la protesta de Vélez.

* Infracción acreditada: Se comprobó que Boca incluyó en la planilla oficial a seis futbolistas extranjeros, superando el límite de cinco estipulado por el artículo 31 del Convenio Colectivo de Trabajo AFA-FAA.

* Sin alineación indebida: El organismo desestimó que existiera una infracción de índole deportiva (artículo 18 del Código Disciplinario), al considerar que no se acreditó la participación efectiva en cancha de un jugador inelegible.

* Resultado en cancha y clasificación: Se rechazó el pedido velezano de dar por ganado el partido 3-0 y se mantuvo tanto el resultado obtenido en el terreno de juego como la clasificación de Boca.

* Sanción económica: El Xeneize fue castigado únicamente con una multa equivalente a mil valores de entrada.