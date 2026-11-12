Hay muestras de amor por los colores que van mucho más allá de una camiseta o una bandera. Un hincha de Gimnasia, conocido como Leo Lobizón, sumó otro nivel de fanatismo: después de conseguir que Ignacio Fernández le firmara el torso, decidió tatuarse el autógrafo para conservarlo para siempre. El encuentro se produjo en Estancia Chica, después de un entrenamiento, y tuvo un condimento especial: ocurrió el día del cumpleaños del hincha tripero.

El simpatizante se acercó al predio de Abasto para encontrarse con los jugadores y tuvo la posibilidad de llevarse una firma de Nacho. Su objetivo era llevárselo directamente a la piel.

La firma quedó plasmada ayer en uno de los costados de su torso, cerca de la de Diego Maradona, y posteriormente fue convertida en un tatuaje.

El protagonista es Leo Lobizón, conocido entre los triperos por su fanatismo, que logró fama en los medios por la gran cantidad de tatuajes que lleva en el cuerpo, todos relacionados con Gimnasia. Entre otros, los apellidos de Tarragona y Lescano en su cabeza, un escudo del Lobo y hasta imagen del Diego.

Y no es la primera vez que Leo Lobizón protagoniza una historia particular por su fanatismo. Su nombre también había tomado repercusión por otras expresiones de amor hacia Gimnasia, entre ellas la decisión familiar de llamar Roma Gimnasia a su nieta.