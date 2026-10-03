Silva Torrejón encendió las alarmas en el Lobo

La situación de Pedro Silva Torrejón encendió las alarmas en Gimnasia. El lateral izquierdo debió abandonar el campo de juego con una molestia durante el encuentro ante Independiente en Mendoza y será evaluado por el cuerpo médico en las próximas horas para determinar si necesita realizarse estudios.

En la noche de ayer, el carrilero fue reemplazado a los 25 minutos del segundo tiempo por Matías Melluso, luego de evidenciar problemas físicos que le impidieron continuar en cancha.

El cordobés venía siendo uno de los futbolistas más activos del equipo y tuvo que dejar el partido en un momento en el que el Lobo buscaba reaccionar y cambiar la imagen mostrada durante gran parte del encuentro.

Por el momento no trascendieron mayores detalles sobre la molestia. Sin embargo, en las próximas horas se definirá si será sometido a estudios médicos para conocer el alcance de la lesión y los plazos de recuperación.

Por otro lado, quien también no terminó en las mejores condiciones físicas el partido fue Lucas Janson. En este sentido, el extremo se retiró a falta de 10 minutos para el final del partido, por un calambre. En su lugar ingresó Marcelo Torres.

El ex Boca no tuvo su mejor noche y continúa con la pólvora mojada. En el juego de ayer ante la Lepra mendocina, tuvo una chance clara para poner en tablas el partido, pero que terminó conteniendo el arquero Nicolás Bolcato con ayuda del palo que impidió que el balón ingrese a su casa.

Cabe señalar que Lucas Janson también viene de malograr otra oportunidad clave en la jornada anterior frente a Banfield en la igualdad 2-2 en el Estadio Juan Carmelo Zerillo, cuando falló su tiro desde el punto del penal. De esta manera, el ex Vélez sigue sin poder convertir su primer tanto con la camiseta albiazul.