VIDEO | Silva Torrejón: “Nos merecíamos los tres puntos y se nos escapó al final”

Pedro Silva Torrejón fue uno de los protagonistas del empate 2-2 entre Gimnasia y Banfield en el Bosque. El defensor convirtió el segundo gol del Lobo, pero terminó el partido con bronca por la igualdad del Taladro en el tramo final.

“Con bronca, caliente. Creo que nos merecíamos los tres puntos y se nos escapó al final”, reconoció Silva Torrejón luego del encuentro.

En lo personal, el uruguayo celebró haber convertido su primer gol con la camiseta de Gimnasia. “Contento, se me dio y lo venía buscando hace mucho, así que estoy contento por eso”, expresó.

Al analizar el desarrollo del partido, consideró que a Gimnasia le faltó cerrar el resultado cuando tuvo la oportunidad. “Qué sé yo, quizás liquidarlo. Hacíamos un gol más y terminábamos el partido”, sostuvo.

También rechazó que Banfield haya generado demasiadas situaciones de peligro durante el complemento. “No sé si nos complicó. No recuerdo alguna jugada clara que hayan tenido ellos”, señaló, aunque volvió a remarcar la sensación de que el triunfo estaba al alcance del equipo de Ariel “Pata” Pereyra.

“Los dos goles fueron de otro partido, la verdad. Pero bueno, a seguir trabajando. Nos quedan seis fechas más y vamos un poco a los objetivos”, agregó.

Sobre su estreno goleador con Gimnasia, Silva Torrejón recordó que hacía tiempo no convertía. “Hace bastante ya”, dijo entre risas al recordar su último festejo, un triplete conseguido durante su etapa en Grecia. “Estoy contento también porque está muy buena acá”, cerró.