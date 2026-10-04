Sin actividad de la Liga Amateur por las fuertes lluvias

Liga Amateur Platense decidió suspender la segunda fecha de mayores, Senior e Infantiles, que estaban programadas para ayer, debido al estado de las canchas producto de las lluvias.

Las tormentas que comenzaron a la madrugada del viernes obligaron a suspender la jornada liguista. Si bien se quería jugar Primera, tampoco se llegó a confirmar la reunión por la actualidad de los terrenos.

Por consiguiente, durante la semana, la casa madre del fútbol amateur resolverá qué jornada se llevará a cabo el próximo fin de semana, aunque todo indicaría que podría reprogramarse esta misma fecha cancelada por la lluvia, la segunda.