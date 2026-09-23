Sin cambios: un 2027 con 30 clubes y una nueva copa

Todo siguirá igual en el fútbol argentino. No hay modificaciones a la vista sino todo lo contrario. Lo que parecía iba a ser una reunión que podía marcar un antes y un después fue un nuevo capítulo para que todo siga igual. Misma cantidad de equipos, mismos escasos descensos, mercados de pases eternos, poco dinero para los equipos más convocantes y más copas en juego para que todos estén entusiasmados con la posibilidad de llevar un trofeo a sus vitrinas.

En realidad habrá un cambio para el año que viene pero no de tenor que se esperaba: la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) aprobó ayer en reunión de Comité Ejecutivo la creación de la Recopa de Campeones, un nuevo título oficial que se disputará en formato de triangular a partir de 2027.

Con esta incorporación, el fútbol argentino otorgará un total de ocho competencias oficiales por temporada: Torneo Apertura, Torneo Clausura, Campeón de Liga o Tabla Anual, Copa Argentina, Trofeo de Campeones, Supercopa Internacional, Supercopa Argentina y la Recopa de Campeones.

El certamen reunirá a los ganadores de la Copa Argentina, la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional y, para evitar cupos duplicados, si un equipo gana más de un trofeo, la plaza se asignará prioritariamente al subcampeón de la Supercopa Argentina, luego al del subcampeón de la Supercopa Internacional y, de persistir la repetición, al subcampeón de la Copa Argentina.

River volvió a ser parte del Comité Ejecutivo: el único ausente fue Estudiantes

La competencia mantendrá un fixture fijo disputado en sedes neutrales designadas por la AFA: en el primer partido se enfrentarán el Campeón de la Supercopa Argentina frente al Campeón de la Supercopa Internacional.

El segundo encuentro cruzará al Campeón de la Copa Argentina contra el perdedor del primer juego, mientras que el tercer partido enfrentará al Campeón de la Copa Argentina contra el ganador del primero.

Los encuentros finalizados en empate tras los 90 minutos se definirán por penales y el triunfo en tiempo reglamentario otorgará 3 puntos, la victoria por penales 2 y la derrota desde los doce pasos 1 punto.

Ante la igualdad en la tabla final, los criterios de desempate priorizarán la diferencia de gol, goles a favor, menos goles recibidos en los 90 minutos y una tabla de Fair Play con una base de 30 puntos sufriendo deducciones por tarjetas a jugadores o cuerpo técnico.

MÁS PARTIDOS EN APERTURA Y CLAUSURA

La Comisión Directiva de la Liga Profesional de Fútbol aprobó el cambio en algunos de los ítems del reglamento que está estipulado para los Apertura y Clausura 2027; Octavos y Cuartos se jugarán en cancha del mejor clasificado, pero semis y final en cancha neutral con dos parcialidades.

La reunión, encabezada por el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, revirtió la regla estipulada para este año, donde se encontraba establecido que las semifinales se jugarían en el recinto del club que terminó mejor ubicado en la “Fase de Zonas”.