Sin Guido Carrillo ni Tiago Palacios, Estudiantes viaja a Córdoba con dos bajas clave

Estudiantes viajará a Córdoba para jugar ante Talleres en la última fecha del Torneo Clausura con dos bajas de peso. Guido Carrillo y Tiago Palacios serán preservados con el objetivo de evitar una posible lesión de cara a la final de la Copa Libertadores.

El capitán del Pincha arrastra una molestia lumbar desde hace varias semanas y Alexander Medina optará por cuidarlo. El delantero es uno de los jugadores más importantes del equipo y uno de los goleadores de este año (con 10 tantos).

En ese sentido, se espera que Carrillo juegue como titular el próximo jueves ante Independiente Rivadavia por la final de la Supercopa Argentina en busca de levantar su sexto título desde que volvió a Estudiantes en 2023.

Por su parte, Tiago Palacios se encuentra en óptimas condiciones, pero el Cacique Medina apunta a preservarlo por la trascendencia que tiene dentro del once inicial. Cabe señalar que el mediocampista sufrió un importante desgarro en el encuentro contra Universidad Católica en agosto, que le demandó casi dos meses de recuperación (51 días).

En sus últimos partidos, al exjugador de Platense se lo vio activo, y entró en sintonía con el equipo. Asimismo, tuvo un rol crucial en la remontada del Pincha ante Instituto, ya que anotó el segundo gol del tiro libre.

Al igual que Carrillo, se espera que Palacios juegue ante la Lepra mendocina por la Supercopa y ocupe un lugar dentro de los once titulares en Córdoba.

De esta forma, los cañones de Estudiantes ya están puestos en la final de Copa Libertadores que tendrá lugar el sábado 28. Sin embargo, antes tendrá un partido más que importante y que tendrá en disputa un título oficial.