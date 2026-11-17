Queda menos de una semana para la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro, a jugarse en Barranquilla, y en ese sentido, el capitán y emblema del equipo del Vasvo, Leandro Paredes, palpitó el encuentro y lo catalogó como uno de los más especiales de su carrera.

“Obvio que va a ser especial por lo que significa para mí esta camiseta, lo que significa para todos nosotros volver a jugar una final internacional y estar a un paso de conseguir algo importante para el club y para todos nosotros que hicimos un esfuerzo muy grande durante todo el año para poder jugar este tipo de finales”, señaló en diálogo con las redes oficiales de Conmebol un Paredes que jugará su primera final con la camiseta de Boca.

Más allá de que acumula tres títulos en sus dos ciclos, el de este sábado será el primero que se defina con una final con él en cancha, ya que no fue citado para el duelo definitorio ante Racing por la Copa Argentina 2012.

“Trato de no pensar mucho. Trato de vivir mi vida, mi carrera y esa final como he vivido las anteriores”, cerró el mediocampista que ya está acostumbrado a disputar partidos de estas características: jugó dos finales del mundo, dos de Copa América, una de Champions League con el Paris Saint-Germain y otras tantas a nivel clubes.

La del 21 de noviembre no será la única final que disputará Paredes con Boca este año, ya que el próximo 2 de diciembre jugará ante Platense en busca de la Copa Argentina. Además, podría disputar la del Torneo Clausura si supera los playoffs y la del Trofeo de Campeones si el Xeneize levanta el Clausura.

Es cierto que por el rol que ocupa actualmente y por la necesidad que tiene el conjunto de la Ribera de levantar un título internacional (no lo hace desde el 2008) la Copa Sudamericana adquiere una trascendencia mayor a los torneos locales. El próximo sábado, en el Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Paredes buscará alzar su cuarto trofeo con el club de sus amores y el segundo en este semestre del 2026 que por ahora está siendo soñado.