Sin los seleccionados, Ponzio prepara el equipo anti granate

River aprovecha el receso por la fecha FIFA para reestructurar sus entrenamientos con vistas al cruce contra Lanús por los octavos de final del Torneo Clausura, programado para el fin de semana del 21 de noviembre.

El entrenador interino Leonardo Ponzio, ratificado hasta fin de año por el presidente Stefano Di Carlo, dispuso un plan de trabajo especial con entrenamientos en doble turno durante el miércoles y el jueves en la localidad de Pilar.

Además, el conjunto Millonario jugará un amistoso el próximo sábado, ya que recibirá a Gimnasia en el Monumental para no perder ritmo de competencia de cara al comrpomiso con el conjunto granate.

Esta logística fuera del River Camp busca refrescar la atmósfera del plantel, pulir conceptos tácticos y lograr una revitalización anímica tras un 2026 complejo en el plano deportivo.

El título en el Clausura representa la única alternativa para clasificar a la Copa Libertadores 2027, luego de que el club quedara sin opciones por la tabla anual y tras sufrir eliminaciones previas en la Copa Argentina y la Copa Sudamericana.

Con este panorama, el cuerpo técnico prioriza la puesta a punto física y la recuperación de tres mediocampistas claves: Fausto Vera, Aníbal Moreno y Juan Cruz Meza.

Fausto Vera ya lleva tres semanas de rehabilitación por un desgarro en el isquiotibial derecho y cuenta con altas probabilidades de arrancar como titular frente al conjunto Granate.

Por su parte, Aníbal Moreno arrastra una discopatía lumbar cuyo tiempo de retorno depende de su tolerancia al dolor, motivo por el cual mantiene en duda su regreso al primer equipo.

En tanto, el juvenil Juan Cruz Meza transita la etapa final de la recuperación de un desgarro sufrido en el Superclásico, por lo que su presencia frente a Lanús es incierta y se ubica por detrás de Tomás Galván en las preferencias tácticas.

Thiago Almada, Santiago Beltrán y Gonzalo Montiel ya se entrenan con Lionel Scaloni para los amistosos ante Uruguay y Costa Rica. Pese a esas bajas, el plantel conserva una base amplia para preparar la etapa decisiva del Clausura.

A la par de la competencia actual, la comisión directiva proyecta el mercado de pases de cara a 2027 con la prioridad de incorporar un volante central.

Guido Rodríguez surge como la opción principal para repatriar lo, ya que el futbolista del Valencia de España tiene pasado en las divisiones inferiores del club.

Como alternativa en el fútbol local figura Santiago Longo, mediocampista campeón del pasado Apertura con Belgrano de Córdoba, quien tiene contrato vigente con el Pirata hasta 2027.

Guido Rodríguez, Santiago Longo y Exequiel Palacios, alternativas para reforzar al equipo

Finalmente, Exequiel Palacios representa una pretensión de mayor dificultad técnica y económica debido a su cotización y su presente en el Ipswich Town de Inglaterra.

PLACENTE NO CONVOCÓ A TOBÍAS ANDRADA

La buena noticia para Ponzio es que el entrenador del Seleccionado Sub 20, Diego Placente, decidió no convocar -hubo una solicitud de River al respecto- a Tobías Andrada, Lautaro Pereyra y santiago Espíndola, atento a las necesidades del cuerpo técnico millonario por las bajas en a mitad de la cancha, El único riverplatense que permanece convocado es Ramiro Buratti.