Sin Miramón, Nicolás Barros Schelotto volverá a ser titular en Gimnasia

Gimnasia apunta a volver a sumar de a tres ante Banfield para reafirmarse en los primeros puestos de la tabla anual. En ese marco, ante la imposibilidad de contar con Ignacio Miramón por acumulación de amarillas, Ariel Pereyra apostaría por un juvenil que no sumó muchos minutos en los últimos encuentros: Nicolás Barros Schelotto.

El hijo de Guillermo le ganó la pulseada a Augusto Max en el mediocampo y sería la única modificación del entrenador tripero para el partido ante el Taladro. Si bien se rumoreó con la posibilidad de que el Lobo jugase con dos delanteros, el Pata optó por no modificar el esquema aplicado en los últimos partidos.

A lo largo del Clausura, el Heredero alternó entre titularidades y suplencias, siendo el encuentro contra Gimnasia de Mendoza la última vez que estuvo desde el arranque. En los siguientes tres encuentros, no sumó minutos. Hoy en día es la primera alternativa para reemplazar a Nacho Fernández, que suele ser la figura en todos los partidos.

Barros Schelotto tuvo una ascenso meteórico con la camiseta de Gimnasia después de debutar como titular en octubre del 2025 en un Clásico ante Estudiantes. A inicios de este año se quedó con la camiseta N°10, debutó en el Apertura con un gol olímpico y fue titular durante todo el primer semestre.