Sin Neves, buscaría sumar otro refuerzo

El choque por la Supercopa Internacional dejó mucho más que la derrota y el escándalo dentro y fuera de la cancha para el conjunto de Alexander Medina, que además sufrió en primera instancia la baja por lesión del uruguayo Gabriel Neves que se retiró en ambulancia a una clínica donde confirmaron la fractura de su muñeca izquierda, mientras que quien ingresó por él, Jalil Elías, tuvo pocos minutos en cancha y también debió salir reemplazado.

Ante la situación de haber perdido por varios partidos al ex futbolista de Nacional, San Pablo e Independiente, desde el cuerpo técnico se le pidió a la dirigencia albirroja la posibilidad de llevar adelante una gestión en AFA para poder sumar alguna variante en el sector del mediocampo para el plantel conducido por Alexander Medina, teniendo en cuenta que Neves no volvería a calzarse la camiseta pincharrata hasta el próximo año debido a la lesión sufrida en Santiago del Estero.

Si bien asoma como una gestión difícil teniendo en cuenta los antecedentes frescos y la relación de Estudiantes con la AFA, además de que el tiempo en ese aspecto también lo apremia, de aparecer alguna opción desde la conducción del fútbol profesional albirrojo en ese caso buscarían darle el gusto al DT uruguayo.

Si bien desde lo reglamentario, el Pincha tendría tiempo hasta la finalización de la fecha 11 del Torneo Clausura, las próximas horas serán claves para ver si el León avanza en la contratación de un nombre que sume variantes en un sector de la cancha donde ya ha tenido que salir a buscar por largo rato, sumando en ese caso a Jalil Elías, que también será baja por lesión por Copa Argentina y el campeonato, quedando entre signos de interrogación su presencia en la serie de semifinales con Flamengo, a la que llegaría con lo justo.

Sin el 70% del torneo disputado, existe la chance de sumar un nombre del fútbol local

Mientras sigue negociando y analizando la chance de que Marcos Rojo vuelva a vestir los colores rojos y blancos para ir en busca de la final de la Copa Libertadores, ahora se abre otro frente, que asoma como poco probable, pero que de encontrar alguna opción potable en el ya de por si acotado mercado de pases, se abrirá para buscar sumar opciones en un plantel que viene al límite desde lo físico y que tendrá un fin de 2026 cargado, mientras aguarda por la definición de su futuro en la Copa Argentina y la Copa Libertadores.

“No hay peor gestión que la que no se hace”, reza una frase y por eso, por estas horas se maneja la posibilidad de, además de un defensor central, sumar un nombre que compita junto a Piovi, Castro, Sosa y Kociubinski, algunos de los nombres que le quedan a disposición al Cacique para el sprint final en el Clausura, la Copa Argentina y la Copa Libertadores, mientras también aguarda por la definición de la fecha de la Supercopa Argentina.