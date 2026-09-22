Sin poder de fuego y con las manos vacías

Estudiantes perdió ante Lanús, tal vez mostrando su mejor versión fuera de La Plata, por generación de juego y situaciones claras de gol. Sin embargo, la falta de puntería (a pesar del descuento de González Pirez) le volvió a jugar una mala pasada.

Con un solo gol fuera de UNO en las últimas cinco presentaciones, el conjunto del Cacique tuvo sus oportunidades antes y luego de que Lanús se pusiera en ventaja a través de Gonzalo Lobos.

La primera chance estuvo en los pies de Fabricio Pérez, que ingresó por la izquierda del área local, pero cuando se disponía a definir un defensor del Granate la envío al córner. Las dos siguientes para el Pincha en la primera etapa tuvieron un único protagonista, Adolfo Gaich, que en primera instancia se tomó el tiempo en el área defendida por Losada, pero definió algo mordido y la pelota dio en el palo. Minutos después, el delantero volvió a perdonar, cuando ingresó al área, movió la pelota de pie a pie para eludir a dos futbolistas, definió, pero en este caso Losada con su pie derecho le ahogó el grito.

En el complemento, la primera estuvo en los del sanjuanino Pérez, que no definió cómodo y le entregó la pelota en las manos, justamente al ex arquero de Estudiantes. A los 9, desde afuera probaría el oriundo de Chascomús, pero la pelota se iría pegada al palo.

Esto no es una cuestión nueva, al menos en este semestre, para los dirigidos por Medina, que ya habían sufrido la falta de contundencia en el empate como local por la fecha 7 ante Newell’s, donde también tuvo varias chances en sus pies, pero que terminó masticando bronca por el empate 0-0 frente a la Lepra, en un duelo donde no lució tanto como en la noche de ayer. A pesar del descuento de González Pirez, Estudiantes volvió a sufrir la falta de contundencia, algo a corregir a futuro.