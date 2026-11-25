El tenista italiano Jannik Sinner, de 25 años y actual número 2 del ranking de la ATP, fue sometido a “una pequeña cirugía” en su rodilla derecha “para mejorar la condición” de su “banda iliotibial”, por lo que estará presumiblemente varios meses de baja.

“Durante los últimos meses, junto con mi equipo hemos probado todo para tratar mi lesión sin cirugía. Tras algunos avances muy alentadores al principio, lamentablemente mi rodilla no respondió como todos esperábamos”, posteó Sinner desde su cuenta en la red social X.

“Gracias por todo vuestro apoyo. Nos vemos pronto”, concluyó el mensaje.