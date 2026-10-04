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Sobre el final, Barracas derrotó a Atlético

X (@barracascentral)

Por Redacción

En un final no apto para cardíacos, Barracas Central sumó tres puntos de oro en su visita a Atlético Tucumán por la fecha 11 del Torneo Clausura.

Tras comenzar perdiendo, cuando a los 34’ de la primera etapa Nicolás Laméndola puso en ventaja al Decano, en el complemento el conjunto de Damián Ayude lograría darlo vuelta con los goles en primer lugar de Enzo Taborda y luego del ex Boca, Nicolás Orsini, a los 58’ y 75’, respectivamente.

Sobre el final, diría presente Maximiliano Villa para a los 90’ poner la historia 2-2 en el estadio Monumental José Fierro. Sin embargo, cuando todo hacía indicar que el choque entre el Decano y el Guapo terminaría igualado, a los 93’ volvería a aparecer Nicolás Orsini para sellar el triunfo visitante, que con las tres unidades quedó dentro de los ocho equipos que se estarían metiendo en la fase de playoff del certamen local, a falta de cinco fechas para el cierre de su grupo.

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