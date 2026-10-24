Sobre el final, Platense dio la nota en Mendoza

El Calamar, de floja campaña en el Torneo Clausura, sorprendió al Lobo mendocino y lo derrotó como visitante en el estadio Victor Antonio Legrotaglie.

En la tarde mendocina, el conjunto de Darío Franco se pondría en ventaja a los 10’ con gol del máximo artillero del campeonato, Agustín Módica. Este resultado, acercaba aún más a los locales a los playoff.

Sin embargo, en el complemento todo cambiaría. A falta de once minutos para el cierre del encuentro, en primera instancia aparecería Juan Carlos Gauto para emparejar las cosas y a los 93’, Bruno Sepúlveda daría vuelta el trámite, para cortar una racha de siete partidos sin ganar en el torneo para los dirigidos por Martín Palermo, que habían sumado por última vez de a tres en la fecha seis cuando derrotaron a Barracas como visitantes 2-1.

Con este resultado, Gimnasia de Mendoza a su vez acumuló su segunda derrota consecutiva y tras un muy buen arranque, ahora se ubica séptimo con veinte unidades en el grupo A y deberá aguardar que no ganen Independiente y San Lorenzo en esta fecha.