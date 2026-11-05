Sobre el final, Real Madrid ganó en Grecia y no le pierde pisada a PSG

Los dirigidos por el portugués José Mourinho se terminaron llevando los tres puntos ante el AEK Atenas, en un encuentro que no fue para nada sencillo para la “casa blanca”, que a los 12’ ya perdía 1-0 con gol de Aboubakary Koita. A los 32’, el delantero inglés Jude Bellingham igualó las cosas, pero en el complemento apareció a los 75’ Stavros Pilios para que los griegos vuelvan a tomar la delantera. Sin embargo, el Merengue con la aparición de Kylian Mbappe a los 78’ y de Federico Valverde a los 92’ terminó sumando su cuarto triunfo y, al igual que PSG, marcha con puntaje perfecto en la UEFA Champions League.

El Arsenal de Mikel Arteta, también sigue bien arriba y llegó a los diez puntos tras ganarle como visitante 2-1 al Slavia Praga con los tantos de Noni Madueke y Viktor Gyökeres, mientras que Wiktor Nowak descontó sobre el final para los checos.

Por su parte, el Brujas de Bélgica obtuvo un valioso triunfo en Países Bajos al derrotar al PSV 2-1. La cuenta la abrió Nicolò Tresoldi para la visita y a los 54’, el japonés Kodai Sano empató para el local, pero el portugués Carlos Forbs volvió a darle la ventaja definitiva a los belgas.

Por último, Manchester City, con gol de Enzo Fernández, se impuso 3-2 como visitante al Leipzig dirigido por Martin Demichelis, para seguir metido entre los ocho primeros equipos de la tabla que, por el momento, se estarían clasificando de manera directa a los octavos de final de la UEFA Champions League, que volverá a tener acción el 24/11.