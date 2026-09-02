Sol, playa y ¿Pipo?: Gorosito fue echado ayer de San Lorenzo y podría ser nuevo DT de Aldosivi

Néstor “Pipo” Gorosito podría tener revancha inmediata en la Liga Profesional. A apenas horas de haber sido despedido de San Lorenzo, el entrenador recibió un llamado desde Mar del Plata y aparece como uno de los principales candidatos para asumir en Aldosivi.

El Tiburón busca entrenador luego de la salida de Israel Damonte y, según informó TyC Sports, la dirigencia se contactó con Gorosito poco después de conocerse su desvinculación del Ciclón. Las primeras conversaciones avanzaron de manera positiva y en las próximas horas podría haber novedades sobre su posible llegada.

El conjunto marplatense ocupa actualmente el último puesto de la tabla anual y acumula apenas 10 puntos, todos producto de empates, mientras que se encuentra a nueve unidades de Deportivo Riestra, el equipo que aparece por encima en la pelea por evitar el descenso.

En ese contexto, Gorosito tendría por delante un desafío inmediato: intentar sacar al Tiburón de la zona comprometida y sostenerlo en la máxima categoría del fútbol argentino. La urgencia del club podría acelerar las negociaciones con un entrenador de amplia experiencia en Primera.

El técnico acaba de finalizar su segundo ciclo al frente de San Lorenzo después de apenas ocho partidos. La derrota por 1-0 frente a Instituto, en Córdoba, terminó de precipitar una decisión que la dirigencia del Ciclón comunicó este martes.

Su campaña en Boedo estuvo marcada por resultados irregulares: en el Torneo Clausura consiguió dos triunfos, un empate y cuatro derrotas, mientras que además quedó eliminado de la Copa Argentina frente a Deportivo Riestra. La caída ante Instituto terminó siendo su último partido como entrenador azulgrana.

El próximo partido del Tiburón será ante Banfield, este sábado 5 de septiembre desde las 13.30, por la octava fecha del Torneo Clausura.