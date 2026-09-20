Solo dos empates para los juveniles ante Talleres

Era una fecha muy dura para los pibes del Lobo esta vigésimosexta fecha del Torneo de Divisiones Juveniles. El rival, Talleres de Córdoba, no baja del octavo puesto en las categorías y venía de puntaje ideal frente a San Lorenzo. Los empates de la Cuarta (1-1) y la Sexta (0-0), ambos en Abasto, son valiosos más allá de los 2 puntos sobre 18 posibles.

En Estancia Chica jugaron las categorías mayores. La Cuarta igualó 1 a 1 con gol de Bautista Panaro. El equipo dirigido por Ricardo Kuzemka salió a la cancha con Máximo Cabrera; Tiziano Rocco, Matías Gauto, Federico Pendas, Franco Formerón; Francesco Paradela, Bautista Reinhardt; Benjamín Muñoz, Bautista Panaro, Diego Ferreyra; Gerónimo Kúgler.

La Quinta de Guillermo Hernando perdió 2-1. Bautista Soulas fue el autor del gol tripero. El equipo inició el juego con Agustín Ayala; Álex Mamut, Juan Piscione, Vicente Plesnicar, Felipe Pagnutti; Vicente Spinetti, Bautista Soulas, Benjamín Carbajo; Tomás Rastelli, Benjamín Giachero, Agustín Martínez.

En Sexta fue empate 0 a 0. El equipo de Rodrigo Roselli formó con Jeremías Ochoa; Benjamín Ramírez, Lautaro Cenizo, Mateo Vaccaro, Salvador Fúster; Quimey Vasco, Ignacio Ortiz; Román Nagavonsky, Ian Borches, Lautaro Cárdenes; Paolo Zamora.

La Séptima de Andrés Ramos perdió 4 a 0. Los titulares fueron Ignacio Marchán; Matheo Sciallo, Santino Billo, Jair Villarreal, Jonás Cardoso; Ignacio Prado, Robertino Sartori, Eugenio Reyna; Nehemías Drogo, Santino Broglia y Gianluca Casco.

En Octava fue derrota 3-0. El equipo dirigido por Mariano Maida formó con Juan Creide; Sebastián Coutiño, Facundo Aubert, Thiago Lezica, Thomas Machado; Emilio Pizzabioca, Tiziano Rodríguez; Ian Vidal, Dante Castro, Amín Báez; Ciro Balbuena.

Por último, la Novena perdió 2 a 0. El equipo de Nicolás Terminiello salió a la cancha con Benjamín Fulco; Pedro Scheffer, Mateo Gago, Genaro Piarrou, Franco Caballero; Usiel Aranda, Gaspar Suhit, Benjamín Angulo; Facundo Días, Franco Cúyer, Isaías López.