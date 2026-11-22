Paredes cumplió un sueño que llevaba 18 años esperando. Desde el día que le tocó dejar Boca, Leandro imaginó el regreso, la posibilidad de volver a vestir la camiseta que lo vio crecer y, sobre todo, de conseguir títulos para devolver una parte del cariño que siempre recibió de los hinchas. Después de la consagración, el capitán tuvo la oportunidad de ponerle palabras a una felicidad que todavía parecía difícil de dimensionar.

“Felicidad absoluta por todo lo que significa, por ganar después de mucho tiempo, por cumplir un sueño”, expresó el mediocampista. Y enseguida recordó cuánto había deseado este momento: “Soñaba con volver, con poder dar con títulos un poco del cariño que me da la gente”. En ese camino, no dejó afuera a quienes lo acompañaron. Agradeció al club, a los hinchas, a sus compañeros, a su mujer, sus hijos, su familia y sus amigos, parte fundamental de un presente que, según reconoció, hacen que cada día sea mejor.

La mentalidad ganadora también estuvo presente en su reflexión. Desde chico, contó, le inculcaron la importancia de competir y de ir siempre por más. “Amo ganar, amo competir”, resumió Paredes, que tuvo la suerte de conseguir cosas importantes a lo largo de su carrera y ahora volvió a celebrar con Boca después de mucho tiempo.

Una conquista que lo devuelve a la historia del club desde otro lugar: como capitán y protagonista. Su regreso había estado marcado por esa expectativa: volver a ser parte, reencontrarse con la gente y aportar desde adentro en una etapa que Boca necesitaba transformar en resultados. La alegría del título tuvo también el peso de una espera y de una promesa personal que finalmente pudo concretar.

Para él, la vuelta no se trataba solamente de ponerse otra vez la azul y oro, sino de vivir desde adentro una nueva etapa y de ser parte de un plantel que volvió a alcanzar un objetivo. El título, por eso, tuvo un valor que excedió la celebración: también fue el cierre de una espera.

“sabía que me iba a quedar otra oportunidad más”

Miguel Merentiel también tuvo motivos para celebrar. La Bestia, acostumbrado a aparecer en partidos importantes, volvió a convertir en una final y se tomó con una sonrisa el recuerdo de una chance que había desperdiciado antes. “Sabía que me iba a quedar otra”, dijo, en referencia a la oportunidad que tuvo y no pudo concretar.

La revancha llegó después, cuando Sebastián Villa lo dejó frente al arco y el delantero definió para marcar.

“Seba me dejó frente al arco y definí”, contó el goleador, que también recordó aquel tanto ante Bayern Múnich en Estados Unidos y sumó ahora otro festejo en una noche de consagración. Merentiel destacó además el cambio que experimentó el grupo desde la llegada de Rodolfo Arruabarrena al banco. “Desde que llegó el Vasco nos cambiaron la cara al grupo y estamos felices”, aseguró.

En lo personal, se mostró agradecido con sus compañeros y con el momento que atraviesa: “Estoy feliz y agradecido con el grupo”. Y cerró con un mensaje para los hinchas, a quienes pidió disfrutar de la conquista y les recordó su compromiso: “Yo jamás me doy por vencido. Que disfruten de este momento. Es una página que quería escribir en su momento”.

“Siento una felicidad absoluta por todo lo que significó esta consagración”