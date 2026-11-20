La delegación de Boca tuvo que atravesar un control antidoping por parte de la Conmebol luego de pasar su primera noche en el hotel Estelar Alto Prado de Barranquilla, en Colombia.

Los representantes de la entidad organizadora del fútbol sudamericano se apersonaron en la concentración a las 8, sin previo aviso, y tomaron pruebas de 23 de los 33 convocados.

El plantel del “Xeneize” llegó a suelo colombiano el miércoles por la noche, con una amplia delegación en la que el entrenador Rodolfo “Vasco” Arruabarrena optó por incluir en el viaje a jugadores lesionados y relegados de su consideración, para sostener los lazos del grupo.

La noche del miércoles marcó la llegada del plantel de Primera de Boca a Barranquilla, con el calor de la gente que se acercó a la puerta del hotel para recibir al micro, pero sus jugadores no pudieron descansar de la forma habitualmente recomendada, con responsabilidad de la Conmebol.

A las 8 de la mañana de ayer (hora colombiana), un grupo de representantes de la confederación empezó a golpear las puertas de cada habitación, interrumpiendo el sueño de los jugadores con el objetivo de tomar muestras de orina, para realizar un control antidoping.

Aunque esta práctica es habitual en los días previos a las finales internacionales, el plantel “Xeneize” fue tomado por sorpresa y forzado a un cambio de planes.