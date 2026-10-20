Sosa sorprendió a dos hinchas turcos en City Bell

Una pareja de simpatizantes del Galatasaray viajó desde Buenos Aires hasta el Country Club de Estudiantes para conocer al arquero uruguayo. Allí, el Principito se acercó al enterarse de que venían de Turquía y los sorprendió con un abrazo.

José Sosa protagonizó un emotivo momento en el Country Club de City Bell al encontrarse con dos hinchas turcos que habían viajado para conocer a Fernando Muslera. El mediocampista de Estudiantes, que jugó en el fútbol de Turquía para Besiktas y Fenerbahçe, se enteró de que la pareja había llegado desde ese país y no dudó en acercarse a saludarlos.

Según contó Berkay, cuando Sosa supo que venían de Turquía, se mostró contento, bajó de su auto y los abrazó. El gesto sorprendió a los simpatizantes, que estaban en el predio albirrojo con la ilusión de conocer al arquero uruguayo.

Los hinchas son seguidores del Galatasaray y consideran a Muslera una leyenda del club, además de sentirlo como parte de su familia. Por eso, viajaron hasta City Bell para conocerlo en persona, sacarse fotos y conseguir un autógrafo.

Así, la visita tuvo una sorpresa extra: además del esperado encuentro con Muslera, la pareja pudo compartir un momento con Sosa, quien también dejó su huella en el fútbol turco.