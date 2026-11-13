Sosa y Carrillo, entre los más grandes

José Sosa y Guido Carrillo siguen escribiendo páginas doradas en la historia de Estudiantes. Tras una nueva consagración, ambos se metieron en el selecto grupo de los futbolistas más ganadores del club. El Principito alcanzó los siete títulos y se convirtió en el jugador más laureado de la historia albirroja, mientras que el Tanque llegó a seis conquistas e igualó la marca de figuras como Carlos Bilardo, Juan Ramón Verón, Eduardo Luján Manera, Raúl Madero, Oscar Malbernat y Ramón Aguirre Suárez.

Carrillo debutó en Primera con la camiseta del Pincha el 2 de junio de 2011 ante Huracán, con apenas 19 años. Sin embargo, debió esperar más de una década para celebrar su primer título, algo que consiguió con la Copa Argentina 2023. Desde entonces, su figura no dejó de crecer y hoy ocupa un lugar de privilegio en la historia del club.

Por su parte, Sosa continúa agrandando su leyenda. A los 41 años sumó una nueva estrella y quedó en soledad como el futbolista más ganador de Estudiantes. Símbolos de distintas generaciones, ambos ya forman parte de la historia grande del León y ahora van por el desafío máximo: conquistar la Copa Libertadores. Sin embargo, ayer se coronaron ante Independiente Rivadavia, en Córdoba.

JERARQUÍA E IDENTIFICACIÓN

Desde su irrupción en Primera División, José Sosa fue señalado como uno de los talentos más destacados surgidos del Country Club de City Bell. Su técnica, visión de juego y capacidad para manejar los tiempos llamaron la atención desde muy joven. Y fue en 2006 cuando comenzó a construir su vínculo eterno con la gloria.

Aquel equipo dirigido por Diego Simeone encontró en el Principito una pieza clave para conquistar el recordado Torneo Apertura. En la histórica final ante Boca, disputada en el estadio José Amalfitani, fue el encargado de iniciar la remontada con un inolvidable tiro libre que dejó sin respuestas a Aldo Bobadilla. Luego llegaría el gol de Mariano Pavone para sellar el 2-1 y terminar con una sequía de 23 años sin títulos.

Después llegó el salto a Europa, aunque el vínculo con Estudiantes nunca se rompió. Su primer regreso se produjo en 2010, cuando volvió a préstamo desde el Bayern Münich con la ilusión de disputar el Mundial de Clubes tras la conquista de la Copa Libertadores 2009.

Sin embargo, cuestiones reglamentarias le impidieron participar de aquella cita y le dejaron una de las grandes espinas de su carrera. La revancha llegó años más tarde. En agosto de 2022 inició su tercera etapa en el club y desde entonces se transformó en uno de los líderes futbolísticos y emocionales del plantel. Con siete títulos en su haber, Sosa se convirtió en una leyenda viviente de Estudiantes y en el jugador más ganador de la historia albirroja.

símbolo y UNA VIDA LIGADA AL CLUB de sus amores

Guido Carrillo alcanzó los 283 partidos con la camiseta de Estudiantes entre sus dos ciclos en la institución. Desde su debut acumuló 80 goles y 18 asistencias, números que reflejan su importancia dentro de la historia reciente del club.

Su primer paso por el León se extendió entre 2010 y 2015, mientras que su regreso se produjo a comienzos de 2023. Desde entonces, además de aportar jerarquía y experiencia, se convirtió en una de las principales referencias ofensivas del equipo.

La figura del delantero nacido en Magdalena creció todavía más gracias a sus actuaciones en la Copa Libertadores. Con sus goles en las últimas ediciones del certamen, Carrillo se transformó en el máximo goleador de Estudiantes en la historia de la competencia con 14 tantos, superando a dos emblemas como Juan Ramón Verón y Mauro Boselli.

Su romance con la Libertadores comenzó en 2015. En aquella edición anotó frente a Independiente del Valle, convirtió un triplete ante Barcelona de Guayaquil en La Plata y también marcó en Ecuador ante el mismo rival. Más tarde sumó goles ante Libertad e Independiente Santa Fe, consolidándose como una de las grandes figuras del equipo.

Benedetti, Cetré, Iacovich, Meza y Palacios también alcanzaron las seis conquistas

Tras su regreso al club, volvió a dejar su huella en el plano continental. En 2024 convirtió frente a The Strongest y, un año más tarde, volvió a castigar a Barcelona de Guayaquil, además de marcar ante Botafogo y Universidad de Chile.

Con el correr de las temporadas, Carrillo dejó de ser solamente un goleador para convertirse en un símbolo de pertenencia. Capitán, referente y figura, hoy comparte con Sosa un lugar de privilegio entre los máximos ganadores de la historia de Estudiantes. Dos futbolistas que ya son parte del patrimonio sentimental del club y que todavía sueñan con sumar una nueva página dorada en la Copa Libertadores.

LOS HEREDEROS DE UNA CAMADA GANADORA

Más allá de las figuras de José Sosa y Guido Carrillo, otros futbolistas del plantel actual también continúan escalando posiciones en la tabla histórica de títulos de Estudiantes. Es el caso de Gastón Benedetti y Fabricio Iacovich, quienes alcanzaron las seis conquistas con la camiseta albirroja y ya integran el selecto grupo de los más ganadores de la institución.

Surgidos de las divisiones inferiores del club, ambos fueron parte de los años más exitosos del ciclo reciente, marcado por las consagraciones a nivel nacional. Si bien tuvieron distintos grados de protagonismo en cada una de las campañas, lograron superar en cantidad de títulos a referentes de la historia moderna del Pincha como Enzo Pérez y Pablo Piatti.

El sábado 28 de noviembre tendrán la posibilidad de seguir agrandando la historia albirroja

Por detrás aparece otro grupo que también dejó su huella. Edwuin Cetré, Joaquín Tobio Burgos Meza y Tiago Palacios alcanzaron las cinco conquistas y siguen sumando capítulos a una etapa que ya ocupa un lugar destacado en la historia albirroja. A ellos se suma Eros Mancuso, quien también llegó a cinco títulos.

La obtención de la Supewrcopa Argentina 2026 volvió a reflejar un fenómeno poco habitual en el fútbol argentino: la posibilidad de que varios futbolistas acumulen numerosas consagraciones en apenas un puñado de temporadas, consolidando una de las etapas más exitosas que recuerde Estudiantes en los últimos años.