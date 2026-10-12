“Soy el mejor jugador de la historia”: la frase que volvió a poner en tendencia a Cristiano Ronaldo

El astro portugués aseguró que es el futbolista más completo de todos los tiempos y defendió su lugar en la historia del fútbol. Sus declaraciones, realizadas en una entrevista de 2025 y viralizadas nuevamente este lunes, volvieron a poner sobre la mesa una discusión que atraviesa generaciones. Además, CR7 quedó en el centro de la escena por su reciente conflicto con la selección de Portugal.

Cristiano Ronaldo volvió a encender la discusión sobre quién es el mejor futbolista de todos los tiempos. El delantero portugués no dudó en ubicarse por encima de otras leyendas como Lionel Messi, Pelé y Diego Armando Maradona, y sostuvo que su trayectoria y sus estadísticas respaldan su postura.

“Soy el mejor jugador de la historia”, afirmó el futbolista en una entrevista realizada en 2025, cuyas declaraciones volvieron a circular masivamente en las últimas horas. Lejos de considerar que se trata de una cuestión cerrada, reconoció que existen preferencias personales, aunque dejó en claro cuál es su elección.

“Si alguien prefiere a Messi, Pelé o Maradona es cuestión de gustos”, planteó CR7, en una frase que sintetiza su manera de entender una discusión que suele dividir a los fanáticos del fútbol.

Las palabras del portugués recuperaron notoriedad este lunes, después de que distintos medios internacionales volvieran a difundir fragmentos de aquella entrevista. El tema tomó fuerza en un momento particular para el delantero, que también quedó envuelto en una polémica por su salida de la concentración de la selección portuguesa durante la Nations League.

En aquella conversación, Ronaldo cuestionó que no se valore lo suficiente su rendimiento y su capacidad para mantenerse competitivo a lo largo de los años. También rechazó las críticas que ponen en duda su condición de futbolista integral.

“La gente no valora mi estado de forma ni mis objetivos. Decir que no soy un jugador completo es una mentira. Soy el más completo”, sostuvo.

Para defender su posición, el delantero hizo referencia a la variedad de recursos que desarrolló durante su carrera: su capacidad para jugar de cabeza, la precisión en los tiros libres, el manejo de ambas piernas, la velocidad, la potencia física y su capacidad de salto. A eso se suma su adaptación a distintas posiciones ofensivas y su prolongada vigencia en el máximo nivel.

Ronaldo construyó una carrera marcada por los títulos, los premios individuales y los récords goleadores. Ganó cinco Balones de Oro, conquistó cinco ediciones de la Champions League y se convirtió en uno de los máximos anotadores de la historia del fútbol profesional.

Actualmente, su objetivo estadístico es alcanzar los 1.000 goles oficiales. Según los datos publicados por Clarín, el portugués llegó a los 980 tantos en 1.337 partidos después de convertir de tiro libre en su regreso al Al Nassr. La cifra refleja la dimensión de una carrera que se extendió durante más de dos décadas y que lo mantiene en actividad pese al paso del tiempo.

Sin embargo, el propio futbolista aclaró que no quiere proyectar demasiado su futuro. Aunque en distintas oportunidades habló sobre la posibilidad del retiro, todavía no estableció una fecha para dejar el fútbol profesional.

“No sé qué va a pasar mañana. Tal vez me despierte desmotivado y ya no quiera jugar. Simplemente no lo sé”, expresó.