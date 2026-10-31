Steimbach en el centro de la escena y otra expulsión

Tarde complicada de Alexis Steimbach en Río Cuarto. El Ruso quedó marcado por su responsabilidad en el gol del descuento de Estudiantes y, para colmo, terminó dejando a Gimnasia con un jugador menos tras ser expulsado en el complemento.

El volante devenido en lateral derecho tuvo una actuación lejos de su rendimiento habitual. No logró sacar provecho de sus proyecciones por la banda y tampoco consiguió afirmarse en la marca. Sin embargo, su participación en el resultado quedó especialmente expuesta en la jugada que terminó con el 2-1 del León del Imperio.

En esa acción, el oriundo de Coronel Suárez se quedó reclamando un golpe de Alanís y perdió la referencia de su marca, quien luego aprovechó el espacio, ingresó al área y definió para descontar. Cabe señalar que unos minutos antes Steimbach ya había recibido la primera tarjeta amarilla.

La tarde se le complicó todavía más poco después. Apenas tres minutos después del gol local, a los 12’, el defensor volvió a quedar en el centro de la escena al derribar a Rodríguez en el borde del área. El árbitro Juan Pablo Loustau no dudó, sancionó la infracción y le mostró la segunda amonestación, que derivó en la expulsión.

De esta manera, Gimnasia perdió a un futbolista en un momento delicado del encuentro y Steimbach volvió a marcharse antes de tiempo. Se trata de su segunda expulsión en el campeonato: la anterior había sido en el clásico platense frente a Estudiantes, disputado en el Estadio UNO.

las juveniles van ante Unión

Esta mañana desde las 9.00, Gimnasia enfrentará a Unión de Santa Fe por la trigésimo primera fecha del Torneo de Juveniles 2026. Las categorías menores serán locales en Abasto, mientras que las mayores jugarán en Santa Fe.