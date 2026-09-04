Steimbach iría al banco: ¿un castigo por la roja en el clásico Estudiantes vs Gimnasia?

El partido con Tigre está a la vuelta de la esquina. Sin embargo, el entrenador de Gimnasia, Ariel Pereyra, recién confirmará hoy el equipo titular, que buscará un nuevo éxito en el torneo Clausura.

Si bien el Lobo no hizo fútbol, el técnico mens sana podría repetir la misma formación que dio el batacazo en la fecha pasada, al derrotar a Rosario Central, en Arroyito.

No obstante, y más allá de los once que elegirá el Pata para enfrentar al siempre complicado Tigre, habría una sorpresa a la hora de confeccionar el equipo.

Es que Pereyra le otorgó una fuerte banca a Bautista Barros Schelotto que se mantendrá en el once inicial. O mejor dicho: que Alexis Steimbach, a pesar de que cumplió la suspensión, seguiría afuera.

Precisamente, la gran sorpresa de la práctica del plantel en Estancia Chica fue la ausencia de Alexis Steimbach entre los titulares.

El Ruso cumplió con las dos fechas de suspensión tras la expulsión en el clásico y cuando parecía que se metía en el equipo ante Tigre, los indicios dictaminan que será una de las alternativas. ¿Un castigo por aquella expulsión ante Estudiantes, en UNO?

Steimbach, que podría regresar como lateral derecho o volante por ese sector, finalmente no jugaría desde el arranque ante el Matador en una decisión que llama la atención por parte del técnico albiazul que apostaría al mismo equipo que venció a Rosario Central.

Por supuesto que la decisión que tomó el Pata Pereyra llama la atención ya que Bautista Barros Schelotto no viene teniendo buenos partidos. Padeció mucho en su sector en el clásico mismo ante Estudiantes; luego con Gimnasia de Mendoza y también con Rosario Central. Por eso, y más allá de la decisión, Pereyra le renovará la confianza, por lo que sería una fija para que vuelva a jugar de entrada, esta vez, mañana ante Tigre.

Barros Schelotto sumó minutos en todos los partidos del Clausura y quedó en el banco ante Deportivo Riestra por Copa Argentina.

Como titular el marcador lateral disputó cinco encuentros: ante Racing, en Avellaneda, en el debut del Clausura, River, Estudiantes, Gimnasia de Mendoza y Rosario Central.

TRABAJOS CON PELOTA

Los jugadores realizaron ayer trabajos con pelota, en el predio de Estancia Chica, bajo la supervisión del entrenador Ariel Pereyra.

Si bien el Pata no paró el equipo en cancha, todo parece indicar que mantendría los mismos once que le ganaron en la fecha pasada a Rosario Central, en el Gigante de Arroyito. Hoy se define la lista de concentrados.