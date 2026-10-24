Su gran convicción para atacar es el gran respaldo que sostiene varios sueños

Gimnasia entró al fin de semana primero en su zona. Así de simple. Así de meritorio.

Valorar lo que tiene, cuidarlo y seguir apostando con sensatez por un futuro cargado de brillantes oportunidades es la receta que sus hinchas piden seguir al pie de la letra.

Acostumbrado a ganar bastante seguido, el equipo modelado por Ariel Pereyra ofrece en cada línea su corazón generoso y de mitad de cancha hacia adelante una prestación donde el gol merodea siempre. La defensa sigue siendo el sector más débil, pero con trabajo y concentración puede mejorar.

Gimnasia se convirtió en un equipo con más virtudes que defectos y ese balance con saldo positivo siembra una ilusión popular que se fortalece sintiendo sano orgullo.

los nachos brillan en su tándem y le marcan el camino a la tropa

La sociedad que han creado Ignacio Fernández (líder por inteligencia más allá de su forma de manejar el balón) e Ignacio Miramón (un tractor al que le sobra energía), encarna el núcleo esencial del funcionamiento colectivo. La presencia de Mateo Seoane oficia de apoyo teniendo muy claro que el protagonismo lo acapara, sin dudas, la dupla de los Nachos.

De allí hacia adelante el nuevo faro del ataque es Agustín Auzmendi, quien pasó de gran colaborador de Marcelo Torres a fundamental referencia del ataque. Su crecimiento ha sido tan gradual como constante y sería una gran decisión asegurar su continuidad en el club por un buen lapso.

Lucas Janson ha crecido en protagonismo, pero todavía no tiene el estatus de un titular indiscutido. Marcelo Torres “todavía está volviendo”, aunque su jerarquía en los espacios reducidos del área rival es un rasgo que lo distingue.

Gimnasia dio ayer un golpe de ratificación sobre la mesa del torneo Clausura y, al mismo tiempo, en la tabla anual donde no para de mirar con ferviente y justificado deseo la zona de clasificación a la Copa Libertadores. Sus objetivos han cambiado para bien. Las metas son exactamente las que mantienen bien alta la alegría y el sueño de su fiel hinchada.

Harlem castillo debe cuidar lo que consiguió siendo más sobrio

El arquero colombiano se ha sumado a la formación titular en un buen momento y deberá extremar sus recursos para no desentonar. Cumplió un objetivo crucial: Aprobó su primer examen en El Bosque y parece perfilado como para seguir, por lo menos, las dos fechas que faltan de la etapa regular.

Su estilo poco ortodoxo, especialmente cuando quiere habilitar a un compañero con envíos de media y larga distancia, siembran zozobra en las tribunas, aunque demuestra personalidad y este es el tiempo que le han otorgado. Debe aprovecharlo engordando la sobriedad en sus intervenciones.

Agustín Auzmendi es hoy el delantero más peligroso. Los ingresos de Franco Torres cotizan alto

Párrafo especial para otro ingreso positivo de Franco Torres. Movedizo y dispuesto a no pasar desapercibido, siempre aporta cuestiones positivas. Esta vez clavó un misil que sacudió la red muy cerca del ángulo superior izquierdo. Quizás haya llegado el momento de entregarle la posibilidad de ser titular.

El final de la temporada parece haberle reservado a este Lobo hambriento de satisfacciones contundentes una agenda con premios seductores. Allí radica su mayor atributo: se lo advierte unido, convencido de sus formas y con una mentalidad nada conformista.