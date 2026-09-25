Suramericanos: aporte de atletas de la Región

Los deportistas de la Región obtuvieron gran cantidad de medallas en los Juegos Suramericanos Santa Fe, en varias especialidades que sirvieron para afirmar a la delegación argentina en el segundo puesto del medallero.

Entre las medallas se destacan la presea dorada de la pelotaris platense María Lis González Calderón, que junto a la tucumana y Cynthia Pintos se quedaron con el título suramericano en Pelota Vasca Trinquete. Las chicas argentinas superaron en la final a las uruguayas (Sofía Vicente y Camila Naviliat), ya que se recuperaron después de perder el primer set (15-13). En los siguientes parciales, el binomio nacional impuso su autoridad (15-10 y 10-1) para demostrar que es uno de los mejores del mundo en esta especialidad.

Las otras dos doradas llegaron desde el agua y más precisamente en el canotaje de velocidad. En el caso de la ensenadense Lucia Dalto compartió el bote con Magdalena Garro, Candelaria Sequerira y Paulina Barreiro se quedaron la prueba de K4 500 metros femeninos dejando atrás a Colombia (plata) y Chile (bronce).

Por su parte, en un final sumamente cerrado, el bote de C2 500 masculino obtuvo la medalla dorada con el platense Santiago Piedad y Aramis Sánchez. La diferencia al cruzar la meta fue de apenas 5 milésimas por delante de los brasileños Lucas Santos y Jacky Godmann; mientras que el bronce fue para la embarcación colombiana de Fernando Ávila y Daniel Pacheco.

En tanto, en lo que respecta al taekwondo llegaron dos medallas de bronce. Santino Policelli se colgó la medalla al igual que Victoria Rivas.

En lo que tiene que ver con el handball masculino, Los Gladiadores volvieron a ganar y esta vez lo hicieron con una diferencia contundente.

Argentina derrotó 41-11 a Perú por la tercera fecha del handball de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y mantuvo su marcha en un torneo que comenzó con tres triunfos consecutivos.

El seleccionado nacional, dirigido por Rodolfo “Pucho” Jung había iniciado su participación con una victoria 27-17 frente a Paraguay y un día después consiguió uno de los resultados más importantes de la competencia al superar 18-17 a Brasil.

Ante Perú, en cambio, Argentina no necesitó llegar a un cierre dramático: construyó rápidamente una diferencia amplia y terminó imponiéndose por 30 goles.

El resultado le permitió a Los Gladiadores continuar en la pelea por los primeros puestos de la competencia, que reúne a seis seleccionados bajo el formato de todos contra todos. El objetivo no es solamente la medalla, sino también poner en juego dos plazas para los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

En atletismo, Argentina tuvo una gran actuación, ya que consiguió la medalla de oro en el relevo 4x400 metros mixto.

El equipo nacional estuvo integrado por Agustín Pinti, Florencia Lamboglia, Elián Larregina y Megan Powell, quienes completaron la prueba con un registro de 3 minutos, 16 segundos y 93 centésimas.

La labor de los atletas nacionales tuvieron además un valor especial para el atletismo nacional, ya que de acuerdo con la información difundida tras la competencia, el tiempo conseguido significó un nuevo récord de los Juegos Suramericanos y la mejor marca argentina de la prueba.

Entre tanto, Micaela Levaggi consiguió uno de los triunfos más importantes del día al ganar la final femenina de los 5.000 metros. La atleta marplatense se impuso en una prueba exigente.