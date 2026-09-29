Suramericanos: el aporte de los deportistas de la Región

Los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026 resultaron ser un éxito desde la parte organizativa como el notable desempeño de los deportistas argentinos, que le permitió ubicarse a nuestro país en el segundo lugar del medallero final por detrás de Brasil y dejando en tercer puesto del podio a la delegación de Colombia.

Una ubicación en el medallero, que superó todas las expectativas como consecuencia de los recursos con que cuentan nuestros atletas a la hora de entrenar y prepararse para competencias de este tipo, donde los deportistas salen de “anonimato” para convertirse en “verdaderos héroes” al menos por las dos semanas que insumen estos eventos como los Juegos Panamericanos y Olímpicos que tendrán sus sedes en Lima 2027 y Los Ángeles 2028, respectivamente.

Argentina obtuvo 81 doradas, 87 plateadas y 125 de bronce totalizando 293 medallas

Muchos de los atletas expresaron ante las cámaras de televisión o en las redes sociales sus penurias para la preparación, debido al recorte cada vez más pronunciado de parte del Estado a los deportes en general. Hubo ejemplos muy marcados como los que tuvieron que vender rifas para su preparación o como aquellos debían realizar su trabajo mientras participaban del Suramericano de Santa Fe o aquella participante del atletismo que tuvo imaginar cómo era pista donde iba a competir, ya que contaba una en su provincia para la preparación.

En fin, el sacrificio de todos los días y el propio talento se encargan de suplir a estos inconvenientes, pero los deportistas necesitan esos fondos para ser más competitivos con el fin de equipararse o superar a atletas de otros países, donde Brasil es una superpotencia en nuestro continente; mientras que tampoco hay que desestimar a la contención que tienen los clubes de barrios que son cunas de donde surgen estos deportistas.

En estos Juegos Suramericanos superó a lo hecho en 2010 con la obtención de 81 medallas doradas, 87 plateadas y 125 de bronce totalizando 293 preseas para la delegación nacional y también dejó atrás el tercer puesto de Asunción 2023.

En lo que respecta a los atletas de nuestra Región, el berissense Horacio Cifuentes volvió a ratificar que es uno de los principales exponentes argentinos de tenis de mesa. El palista, de 28 años, se pudo sacar la espina de ganar la medalla dorada en individuales, ya que en Paraguay había perdido la final con Santiago Lorenzo a quien también tuvo que enfrentar en dicha instancia en los Suramericanos de Santa Fe.

Además, Cifuente obtuvo la otra medalla dorada en dobles junto al propio mendocino Santiago Lorenzo y la de bronce en participación por equipos de la rama masculina. Sin lugar a dudas una gran tarea del berissense, que siempre se encuentra entremezclado en los primeros puestos de los diferentes juegos.

En lo que tiene que ver con el canotaje aportaron dos medallas de oro. Uno de la ensenadense Lucía Dalto Aziz -prima de Sabrina Ameghino- que obtuvo la prueba de K4 500 metros junto a las otras “Carpinchas” -como se denomina al seleccionado femenino de este deporte acuático- Magdalena Garro, Candelaria Sequeira y Paulina Barreiro.

Por su parte, Santiago Piedras -representante del Club de Regatas La Plata- se quedó con la medalla dorada en la competencia de C2 500 metros junto al rionegrino Aramís Sánchez Ayala.

Los Leones volvieron a confirmar su supremacía en el hockey sobre césped, ya que se volvieron a subir a los más alto del podio con los platenses: Juan Pedro Fernández (Santa Bárbara) y Yaco Kovalivker (Universitario).

En pelota de la modalidad trinquete, María Lis García Calderón se consagró bicampeona Suramericana, junto a la tucumana Cynthia Pinto, ejerciendo su dominio absoluto en este deporte desde hace mucho tiempo en nuestro país; mientras que entre Las Yaguaretés además de conseguir el oro, junto a la chascomunense María Taladrid (representante de La Plata RC), también lograron el pase con el equipo argentino de Seven femenino para los Panamericanos de Lima del próximo año.