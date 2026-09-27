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Susto en la ruta para hinchas de Estudiantes: chocaron una vaca cuando volvían a La Plata

El micro regresaba desde Santiago del Estero con simpatizantes del Pincha cuando impactó contra el animal, que murió como consecuencia del choque. Afortunadamente, ninguno de los pasajeros ni los choferes resultó herido. Tuvieron que cambiar de unidad para poder continuar el viaje.

Por Redacción

Un viaje de regreso que parecía transcurrir con normalidad terminó en un enorme susto para un grupo de hinchas de Estudiantes que volvía hacia La Plata desde Santiago del Estero. Durante el recorrido, el micro en el que viajaban impactó contra una vaca que se encontraba sobre la ruta.

El choque provocó momentos de tensión entre los pasajeros, aunque, pese a la violencia del impacto, no hubo que lamentar personas heridas. Tanto los hinchas como los choferes resultaron ilesos.

El animal, en cambio, murió como consecuencia del impacto y quedó tendido a un costado de la ruta. Tras el episodio, los pasajeros debieron realizar el transbordo a otra unidad para poder continuar el viaje rumbo a La Plata.

En medio del susto y mientras aguardaban para retomar el camino, algunos hinchas reaccionaron con humor y apuntaron contra el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia. "Es culpa del Chiqui Tapia", gritaban entre risas mientras observaban al animal muerto al costado de la ruta.

El episodio quedó así como una inesperada anécdota del regreso desde Santiago del Estero, con un fuerte impacto que pudo haber terminado en una tragedia, pero que finalmente no dejó personas heridas.

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