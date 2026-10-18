Tablas entre San Luis “A” y Santa “B”

El duelo platense terminó sin vencedores, ni vencidos, ya que San Luis “A” y Santa Bárbara “B” terminaron igualados 1 a 1, en uno de los partidos pendientes de la 24º fecha del Metropolitano femenino de hockey de Primera C2.

Dicho encuentro se disputó en la cancha de San Luis. En este caso se adelantó en el marcador Santa Bárbara con un gol de Clara Anacleto. Todo se inició con una buena jugada, ya que se ganaron los duelos uno contra uno para asistir del lado opuesto, donde llegaba la autora de tanto. De esta manera se fueron al descanso con la visita arriba en el marcador. En el tercer parcial llegaría el empate definitivo con un gol anotado para el conjunto Marista por María Camila Roberti Merlo, a través de la vía de un córner corto. Los equipos:

SAN LUIS “A”: Valentina Blanco Montero, Dolores Fitzsimons Herrera, María Camila Roberti Merlo, Renata Fanjul Plaza, Ainara Bilbao, Renata Sargentoni, Mercedes Gnecco, Charo Tijero, Magdalena Ajargo, Mercedes Campana, Morena Tijero, Charo Aguirre, Sofia Valentina Palazzi, Giuliana Di Marco, Sofia Roberti Merlo, Mercedes Rossi, Dolores Turchi, Delfina Beramendi, Maria Delfina Roberti Merlo (Capitana) e Isabella Condorelli. Entrenadora: Clara Mendy.

SANTA BÁRBARA “B”: Sofia Peralta, Rosario Guadalupe Giuliano, Malena Marchionni, Delfina Carrasquet, Josefina Alayes, Luna Yaria, Tiziana Olgado, Rosario Michelini, Guadalupe Ferreira, Pilar Pérez Corsi, Amparo Estefanell, Clara Anacleto, Angelina Caimi, Emilia Addiechi, Sara Prieto, Emilia Barbiero, Amparo Sánchez (capitana), Agustina Avalos y Renata Scolesi. Entrenador: David Cantalupi Vargas. Cancha: Club San Luis.

CAÍDA PINCHA

También hubo acción en en la Primera D2 de Damas, donde en otro partido pendiente de la 24º fecha, Estudiantes “A” cayó como visitante frente a Asociación Alemana de Cultura Física de Quilmes por 1 a 0 (María Victoria Edwards).

LA “U” biCAMPEONA EN QUINTA

Entre tanto, el equipo femenino de Universitario “A” se consagró bicampeón del torneo Metropolitano de hockey de Quinta División. La “U” se impuso a Monte Grande 2 a 0 con sendos tantos Olivía Aiub.

Este es el plantel Quinta de Universitario “A”: Emma Flores, Emilia Dominguez Velazco. Emma Fernández Gener (capitana), Paz Durante Laguens, Martina Zarasola Ghersinich, Emma Granero, Valentina Zitti, Julia Esterelles Beben, Catalina Sayal Aguirre, Morena Zitti, Fiorella Guerrero Velasquez, Charo Kaplan, Carmen Gorza, Sofia Migo, Isabella Di Loreto Terracciano, Olivia Amado Cattaneo, Olivia Aiub, Amparo Acevedo, Mercedes Arroyo y Catalina Randazzo. Entrenador: Sebastián Bruno.

Los goles del clásico fueron de Clara Anacleto y María Camila Roberti Merlo