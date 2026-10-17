Tablas entre San Luis "A" y Santa "B", en el duelo platense de hockey femenino

El duelo platense terminó sin vencedores, no vencidos, ya que San Luis "A" y Santa Bárbara "B" terminaron igualados 1 a 1, en uno de los partidos pendientes de la vigésima cuarta fecha del torneo Metropolitano femenino de hockey de Primera C2, que en su momento fue suspendido por razones de tipo climáticas.

Dicho encuentro se disputó en la cancha de San Luis. En este caso se adelantó en el marcador Santa Bárbara con un gol de Clara Anacleto, cuando transcurría el segundo cuarto. Todo se inició con una buena jugada, ya que se ganaron los duelos uno contra uno para asistir del lado opuesto, donde llegaba la autora de tanto. De esta manera se fueron al descanso con la visita arriba en el marcador. En el tercer parcial llegaría el empate definitivo con un gol anotado para el conjunto Marista por María Camila Roberti Merlo, a través de la vía de un córner corto.

A todo esto, tanto San Luis "A" como Santa Bárbara "B" quedaron sin posibilidades de ascender por lo que la próxima temporada volverán a estar jugando en la Primera C del Metropolitano de Damas.

LOS EQUIPOS

San Luis "A": Valentina Blanco Montero, Dolores Fitzsimons Herrera, María Camila Roberti Merlo, Renata Fanjul Plaza, Ainara Bilbao, Renata Sargentoni, Mercedes Gnecco, Charo Tijero, Magdalena Ajargo, Mercedes Campana, Morena Tijero, Charo Aguirre, Sofia Valentina Palazzi, Giuliana Di Marco, Sofia Roberti Merlo, Mercedes Rossi, Dolores Turchi, Delfina Beramendi, Maria Delfina Roberti Merlo (Capitana) e Isabella Condorelli. Entrenadora: Clara Mendy.

Santa Bárbara "B": Sofia Peralta, Rosario Guadalupe Giuliano, Malena Marchionni, Delfina Carrasquet, Josefina Alayes, Luna Yaria, Tiziana Olgado, Rosario Michelini, Guadalupe Ferreira, Pilar Pérez Corsi, Amparo Estefanell, Clara Anacleto, Angelina Caimi, Emilia Addiechi, Sara Prieto, Emilia Barbiero, Amparo Sánchez (capitana), Agustina Avalos y Renata Scolesi. Entrenador: David Cantalupi Vargas.

Cancha: Club San Luis.

Árbitros: Maria Veronica Ciancio y Emanuel Milton Vergara.

En lo que respecta a las posiciones quedaron con HC Andersen 67 puntos (ya ascendido a la Primera B), Champagnat 46, SAG 46, San Luis "A" 41, Santa Bárbara "B" 37, CUBA 35, San Fernando "B" 31, Banade 31, Centro Naval 30, Camioneros 29, SAG de Lomas de Zamora 25, Ciudad de Buenos Aires "C" 23, Municipalidad de Vicente López 21 y Ciudad de Buenos Aires "C" 16 unidades.

El sábado próximo se jugará la vigésima sexta y última fecha del torneo donde Santa Bárbara "B" visitará a SAG y San Luis "A" hará lo propio con HC Andersen. El resto de la jornada se completa con los siguientes cruces: Ciudad de Buenos Aires "C" vs Centro Naval, Champagnat vs Banade, San Fernando "B" vs Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires "C", CUBA vs SAG de Los Polvorines y Municipalidad de Vicente López vs Camioneros.

Intermedia

San Luis "A" 0, Santa Bárbara "B" 0

Las Maristas marchan octava con 30 puntos; mientras que Santa se ubica en la quinta colocación con 42. El puntero en SAG con 60 unidades.

Quinta División

San Luis "A" 0, Santa Bárbara "B" 1 (Pilar Laiuppa).

Con esta victoria, Santa se ubica en la sexta colocación al sumar 43 puntos; mientras que las Maristas se ubican con 29 en el noveno puesto de la tabla de posiciones, que tiene como puntero a CUBA con 70 unidades.

Sexta División

San Luis "A" 3 (Milagros Plot, Ema Carrasco Quintana y Lourdes María Tur), Santa Bárbara "B" 1 (Martina De Gaetano).

Debido al triunfo, las Maristas alcanzaron la tercera ubicación con 62 puntos. En lo que se refiere a Santa, se encuentra noveno con 30. Por su parte, SAG de Los Zamora es el único líder con 65 unidades.

Séptima División

San Luis 4 (Clara Máspoli -2-, Felicitas Plot y María Bruno), Santa Bárbara "B" 1 (Mora Luisina Panozzo Zenere).

Con esta goleada, las Maritas saltaron al quinto puesto con 46 unidades; mientras que Santa marcha séptimo con 37. En lo más alto de la tabla de posiciones está CUBA con 63 unidades.

CAÍDA PINCHA

También hubo acción en en la Primera D2 de Damas, donde en otro partido pendiente de la vigésima cuarta fecha, Estudiantes "A" cayó como visitante frente a Asociación Alemana de Cultura Física de Quilmes por 1 a 0 (María Victoria Edwards). El equipo quilmeño marcha como único puntero de la categoría con 63 puntos; mientras que el Pincha está en la quinta colocación con 38 unidades.

LA "U" CAMPEONA EN QUINTA.

Entre tanto, el equipo femenino de Universitario "A" se consagró bicampeón del torneo Metropolitano de hockey de Quinta División. La "U" se impuso a Monte Grande 2 a 0 con sendos tantos Olivía Aiub y cuando resta una fecha para finalizar el certamen ya se quedó con el título al sumar 68 puntos contra 61 que totaliza CASI como único escolta.

Este es el plantel Quinta de Universitario "A": Emma Flores, Emilia Dominguez Velazco. Emma Fernández Gener (capitana), Paz Durante Laguens, Martina Zarasola Ghersinich, Emma Granero, Valentina Zitti, Julia Esterelles Beben, Catalina Sayal Aguirre, Morena Zitti, Fiorella Guerrero Velasquez, Charo Kaplan, Carmen Gorza, Sofia Migo, Isabella Di Loreto Terracciano, Olivia Amado Cattaneo, Olivia Aiub, Amparo Acevedo, Mercedes Arroyo y Catalina Randazzo. Entrenador: Sebastián Bruno.