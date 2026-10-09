Tagliafico lanzó fuertes críticas al fútbol argentino

El defensor campeón del mundo con la Selección, Nicolás Tagliafico, fue crítico con la organización actual de los torneos de Primera División del fútbol argentino, considerando que “bajaron la calidad” en comparación con años anteriores. El lateral agregó que esta situación lo hizo empezar a “perder el amor por el fútbol argentino”.

Además, analizó la actualidad del deporte desde el apartado táctico, lamentándose de que los futbolistas jueguen cada vez más “automático” y dependan del entrenador, por lo que pierden ingenio.

Tagliafico, cuestionó la actualidad del fútbol nacional en base a las estructuras de cada torneo, que considera que le han bajado el nivel al certamen.

“Veo muy poco el fútbol argentino” comenzó el lateral izquierdo titular en el equipo que dirige Lionel Scaloni, que argumentó que, además que los horarios le generan una complicación al vivir en Europa, también empezó a “perder el amor por el fútbol argentino”.

Sobre este último comentario, Tagliafico puso el ojo sobre la organización sobre la cual se llevan a cabo los campeonatos y la comparó con los torneos que veía durante su infancia y juventud, opinando que se “empezó a bajar un poco más la calidad”.

El “3” del representativo argentino recordó que creció con los torneos Apertura y Clausura de 20 equipos, que se sostuvieron desde 1990 hasta 2012, cuando pasaron a llamarse Inicial y Final, mientras que desde 2015 hasta la actualidad la Primera División argentina nunca bajó de los 24 equipos.