En una final a la altura de las expectativas, Tala RC derrotó a Newman por 25-22 y se consagró campeón del Nacional de Clubes por primera vez en su historia. Con un marco imponente y las tribunas colmadas en Villa Warcalde, el conjunto cordobés construyó una victoria agónica, luego de remontar una desventaja de nueve puntos y cambiar el desarrollo del encuentro a partir de la fortaleza de sus forwards. De esta manera, el conjunto cordobés selló el triplete con el Torneo del Interior, Top 10 de Córdoba y Nacional de Clubes.

Newman asumió el protagonismo desde el comienzo. Con un juego dinámico, buena circulación y velocidad para mover la pelota, logró incomodar a la defensa local y tomar rápidamente la iniciativa. Sin embargo, el complemento presentó otro escenario. Tala ajustó su estrategia, ganó protagonismo en las formaciones y encontró en el empuje de sus delanteros el camino para meterse nuevamente en partido.

En el tramo final, el Cardenal buscó recuperar la iniciativa y encontrar los espacios que había aprovechado durante la primera mitad. Sin embargo, Tala defendió con determinación, sostuvo la ventaja y resistió los últimos intentos de su rival. La tensión se apoderó de Villa Warcalde hasta el pitazo final de Federico Longobardi. El 25-22 desató el festejo de Tala RC que le sacó un largo invicto.