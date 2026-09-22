Taladrid aportó oro con Las Yaguaretés, en los Juegos Suramericanos

Con la presencia de la jugadora María Taladrid, integrantes de La Plata Rugby Club, el seleccionado argentino femenino de Seven se quedó con la medalla dorada de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Las Yaguaretés llegaron a la final donde vencieron con comodidad a su par de Colombia por 33 a 5. Salvo en el inicio con un try de las colombianas no convertido (7-5), la victoria del conjunto nacional se vio comprometida.

Después de ese momento fue todo de las chicas argentinas con un juego ordenado y punzante, las Yaguaretés no dejaron dudas y pese al empeño de las colombianas se quedaron con la victoria para consagrarse campeonas suramericanas y ubicarse en lo más alto del podio. Como si esto fuera poco también consiguieron la clasificación para los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

La campaña del equipo argentino conducido por Nahuel García había sido contundente desde el inicio con victorias por 46-0 ante Perú, 40-0 sobre Chile, 48-0 frente a Paraguay y 24-5 contra Colombia.

Cabe recordar que la definición, que iba a jugarse el pasado domingo, fue postergada por la lluvia. Finalmente, con estadio lleno y el himno argentino sonando en el Hipódromo de Rosario, el equipo mostró toda su emoción y festejó una medalla dorada.

El plantel nacional, que consiguió la medalla de manera invicta, estuvo integrado por Brisa Borda, Candela Delgado, Cristal Escalante, Sofía González, Yamila González, Francesca Iacaruso, Paula Pedrozo, Antonella Reding, Talía Rodich, Abril Romero, María Taladrid y Mariel Velay.

En tanto, Los Pumas 7 también se quedaron con la presea dorada que otorgaban los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 además del pasaje a los Panamericanos del Senen masculino que se disputarán el año próximo en la capital de Perú.

En definitiva, el equipo nacional se terminó imponiendo en la final al seleccionado de Chile 17 a 7. No mostró la lucidez de otros partidos, pero la categoría de Los Pumas 7 le valió quedarse con el máximo premio que otorgan los Juegos Suramericanos Santa Fe 2027 en esta disciplina deportiva, donde Argentina es una de las potencias mundiales,

La presencia de Los Pumas 7 tuvo además un valor especial. El seleccionado disputa habitualmente sus competencias internacionales fuera del país y esta presentación en Rosario significó una oportunidad excepcional para que el público argentino pudiera ver a uno de los equipos más importantes del rugby del circuito mundial en una competencia oficial.

El pitazo final desató el festejo. Los jugadores se abrazaron en el centro del campo mientras las tribunas celebraban el nuevo título argentino.

EL HOCKEY POR LA DORADA

Los seleccionados argentinos de hockey masculino y femenino buscarán hoy las respectivas medallas doradas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, partidos en pantalla del Parque del Sur este martes.

En primer lugar estará jugando Los Leones, que tienen en sus filas a los jugadores platenses: Juan Pedro Fernández (Santa Bárbara) y Yaco Kovalivker Universitario). En el partido final, que tendrá lugar en el Parque Sur de la ciudad de Rosario estarán enfrentando a Chile desde las 13:30.

En lo que respecta al seleccionado argentino femenino también se estará midiendo contra Chile en el partido donde estará en juego otra medalla dorada en estos Juegos Suramericanos. El encuentro decisivo se pondrá en marcha a las 15:45.

Sin lugar a dudas dos posibilidades para el hockey argentino de dejar marcado su sello en estos Juegos.