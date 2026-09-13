Talleres volvió a la victoria después de cinco fechas

De a poco se va viendo la mano de Omar De Felippe al frente de Talleres, que ayer, después de una racha de cinco partidos sin ganar (dos empates y tres derrotas), volvió a sumar de a tres en el Clausura, esta vez, gracias al 2-1 sobre Unión que consiguió anoche en el estadio Mario Alberto Kempes.

La “T”, que venía a los tumbos y con un solo éxito, sacó adelante un partido complicado, pero que le fue favorable durante los noventa minutos.

Anoche, el equipo mostró otra faceta. Y en esto tuvo mucho que ver la llegada de Omar De Felippe, que a pesar del poco tiempo que lleva al frente del equipo, ya le pudo volcar algo de su impronta.

Los goles de Talleres fueron convertidos por Agustín Álvarez Martínez y Valentín Depietri. El descuento llegó a través del ex Gimnasia, Erik Ramírez. De esta forma, la “T” logró abandonar el último lugar en el Grupo A y además, pegó un fuerte salto en la Tabla Anual, aunque está lejos de la zona de clasificación para las copas.