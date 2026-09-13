Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
2-1 A UNIÓN

Talleres volvió a la victoria después de cinco fechas

X (@afa)

Por Redacción

De a poco se va viendo la mano de Omar De Felippe al frente de Talleres, que ayer, después de una racha de cinco partidos sin ganar (dos empates y tres derrotas), volvió a sumar de a tres en el Clausura, esta vez, gracias al 2-1 sobre Unión que consiguió anoche en el estadio Mario Alberto Kempes.

La “T”, que venía a los tumbos y con un solo éxito, sacó adelante un partido complicado, pero que le fue favorable durante los noventa minutos.

Anoche, el equipo mostró otra faceta. Y en esto tuvo mucho que ver la llegada de Omar De Felippe, que a pesar del poco tiempo que lleva al frente del equipo, ya le pudo volcar algo de su impronta.

Los goles de Talleres fueron convertidos por Agustín Álvarez Martínez y Valentín Depietri. El descuento llegó a través del ex Gimnasia, Erik Ramírez. De esta forma, la “T” logró abandonar el último lugar en el Grupo A y además, pegó un fuerte salto en la Tabla Anual, aunque está lejos de la zona de clasificación para las copas.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?