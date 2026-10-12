Talleres y el Rojo no pasaron del empate

En un encuentro marcado por la urgencia y la tensión, Talleres de Córdoba e Independiente igualaron 0-0 en el Estadio Mario Alberto Kempes por la fecha 12 de la Zona A del Torneo Clausura. El resultado reflejó la paridad en el campo, pero profundizó la preocupación de ambos cuerpos técnicos ante la falta de gol y juego asociado.

El arranque del partido mostró a dos equipos atados por los nervios de sus últimos traspiés futbolísticos. Con Talleres marchando en el último puesto de su zona y los Diablos Rojos bajo la tormenta tras ser goleados por Instituto en Avellaneda, el miedo a perder dominó el primer tiempo.

En la segunda mitad, la superioridad táctica pasó por momentos al lado de los dirigidos por Jadson Viera, quienes arrinconaron a Talleres contra su arco. Ezequiel “Chimy” Ávila y el propio Cabral tuvieron chances inmejorables en la puerta del área que pasaron rozando los postes locales. Incluso tuvo un gol a falta de tres minutos que fue anulado por el VAR. Estuvo más cerca el Rojo.