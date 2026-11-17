Claudio Tapia habló de todo. El presidente de la AFA se refirió a las versiones de una investigación del FBI en Estados Unidos, defendió su gestión, cuestionó las críticas de River y justificó los formatos de competencia que se disputan en el país.

Consultado por las denuncias judiciales en Estados Unidos y las versiones que circularon durante el Mundial, según las cuales podía ser detenido o tenía problemas para ingresar y salir del territorio norteamericano, Tapia dijo “si te retrotraés, en diciembre decían que en marzo terminábamos en cana. Después, cuando se acercaba el Mundial, decían que no iba a poder entrar a Estados Unidos, y que, si entraba, me iban a meter preso. Después dijeron que el FBI me estaba buscando en el palco el día de la final y yo estaba lo más bien. Dijeron y van a seguir diciendo un montón de cosas. Pasó marzo, julio, agosto, pasó todo, y yo estoy acá”, respondió en la entrevista con Tomás Rebord en el debut de Dominbord por la pantalla de América TV.

Tapia relacionó las denuncias con los conflictos por la comercialización de los derechos internacionales de los partidos de la Selección y apuntó contra el empresario Guillermo Tofoni, quien impulsó presentaciones judiciales relacionadas con esos negocios.

“Si querés discutir una gestión, cuando haya una elección armá una lista”

Claudio Tapia, presidente de la AFA

El presidente de la AFA recordó el escenario que encontró cuando asumió la conducción de la AFA en 2017. “Cuando me tocó asumir a mí, con la AFA quebrada, en 2017, la AFA había recibido por conceptos adelantados 5 millones de euros de Adidas, 16 millones y medio de los dueños de los derechos de televisación, se les debía plata a todos los clubes”, dijo Tapia, quien agregó que la entidad debía afrontar más de 350 juicios. “A partir de ahí los ingresos de AFA son el 70 para AFA y el 30 para el que vende los derechos. Cuando ese tipo (Tofoni) estaba, era al revés”, afirmó.

También se refirió a las críticas de River Plate y su presidente, Stefano Di Carlo, luego de las polémicas arbitrales del Superclásico. Tapia cuestionó los planteos del club de Núñez y defendió el funcionamiento de la conducción del fútbol argentino. “Que cada uno se haga cargo de su responsabilidad. Si yo voy a jugar sin delantero, ¿cómo hago un gol? ¿La culpa es mía también? No es mi culpa, están equivocados”, dijo.

Además, defendió el sistema de competencia al expresar que “los formatos de torneo que usamos generan igualdad para los clubes que pensaban que no tenían la posibilidad” y reivindicó el respaldo que recibe de la dirigencia del fútbol. “Para discutir la gestión, armá una lista y que te voten”, agregó.