Tapia mostró avances en el estadio Único

Ahora sí el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata se encuentra en la recta final de su renovación estructural pare volver a funcionar.

Durante una reciente recorrida por las instalaciones, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, supervisó los avances de la obra y brindó detalles de las modificaciones que transformarán el recinto ubicado en 25 y 32, sede de la final del torneo Clausura.

Además, reveló que la Selección Argentina Mayor Femenina estrenará el nuevo campo de juego en noviembre.

Entre las reformas más destacadas por Tapia, la puesta en valor contempla la renovación total del verde césped y una modificación clave en la estructura de las tribunas. “Hemos hecho todo el campo de juego nuevo y bajamos la superficie casi un metro de todo el entorno del estadio para poder hacer nuevas ubicaciones preferenciales”, detalló el dirigente, quien además destacó el recambio de las plateas.

Los trabajos también abarcan las zonas internas de la sede deportiva. Según se puede ver en el nuevo video, las obras avanzan sobre los sectores de uso exclusivo de las delegaciones. “Muy bien están quedando todos los vestuarios, locales y visitantes y la remodelación de todos los palcos. Estamos muy felices”, expresó Tapia.