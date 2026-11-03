El titular de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, ponderó los progresos en las tareas de remodelación del Estadio Único Tricampeones del Mundo Diego Armando Maradona.

A través de un posteo en su cuenta de X, el dirigente remarcó el valor de las obras actuales. "Avanza la colocación del césped natural en el campo de juego. Este mes, la Selección Femenina recibirá a Alemania, en lo que será un encuentro amistoso, y la nueva casa de todo el fútbol argentino se pone a punto", expresó el mandatario.

La transformación del recinto de 25 y 32 responde a un convenio de uso y explotación sellado entre la AFA y el gobierno bonaerense, donde las inversiones operativas compensan el canon estipulado.

Los trabajos abarcan la remoción del pavimento original para sembrar pasto de primera calidad, el recambio integral de las butacas en plateas y palcos, y la instalación de un moderno sistema de iluminación LED. Estas mejoras estructurales apuntan a consolidar al predio como una de las plazas firmes para el Mundial 2030.

El estreno de este renovado escenario será el domingo 29 de noviembre, fecha fijada para el cruce internacional entre el combinado nacional de mujeres y el seleccionado teutón. Este evento sucederá un día después de la final de la Copa Libertadores que animará Estudiantes frente a Palmeiras en Montevideo.

De cara a la gran cita en la ciudad, el director técnico del equipo albiceleste, Germán Portanova, evidenció su entusiasmo ante los medios. “Será muy especial poder decir presente para reinaugurar este hermoso estadio de la provincia de Buenos Aires. Esperamos que el público asista, nos acompañe y pueda llevarse un gran espectáculo", manifestó el estratega.