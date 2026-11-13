Tapia se deshizo en elogios y nombró a Verón

Si bien no pudo hacerse presente en e Estadio Julio César Villagra de Belgrano de Córdoba en Barrio Alberdi, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, hizo un posteo en su cuenta oficial de la red social X para brindar un mensaje post partido de la Supercopa Argentina.

Tras el triunfo 3 a 2 de Estudiantes sobre Independiente Rivadavia, el mandamás de la Casa madre del fútbol publicó: “Quiero felicitar al plantel, al cuerpo técnico, al presidente Juan Sebastián Verón, a la Comisión Directiva y a todos los hinchas, socios y socias de @EdelpOficial por la obtención de la Supercopa Argentina. Merecido título (y un emoticón de una copa)”.

Este mensaje fue el primero de tantos que le han tocado dar al presidente de la AFA en donde nombró explícitamente al titular del Pincha, “La Brujita”. Esto sucedió luego de que el Albirrojo volviera a participara de una reunión de Comité Ejecutivo en donde apoyó la idea de River para cambiar el formato de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

Desde 2023, el Albirrojó obtuvo siempre, al menos, un título por año hasta el ciclo en curso y todos fueron bajo la conducción de Tapia en la AFA. Sin embargo, la grieta dirigencial con Verón siempre estuvo expuesta, y más luego del partido ante Rosario Central, del año pasado. Luego, semanas atrás, hubo un nuevo capítulo ante el Canalla que terminó en la suspensión de “La Brujita”. ¿Cómo seguirá esta relación?