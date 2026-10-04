Tapia, sin Lionel y De Paul, ya eligió su cábala

Sin la presencia de Lionel Messi y Rodrigo De Paul hasta el encuentro con Benín, el “Chiqui” Tapia fiel a su costumbre continúo subiendo a sus redes sociales como en la previa de cada partido, una foto tomando mate junto a integrantes del plantel de Lionel Scaloni.

En una cábala que ya lleva varios años y que siempre tuvo como protagonistas al futbolista surgido en Racing y al “10” argentino, ante sus ausencias, en la previa del duelo con Bolivia en Córdoba y ante Burkina Faso en el Monumental, Claudio Tapia se fotografío junto a Lisandro Martínez, Cristian “Cuti” Romero, Enzo Fernández y Julián Álvarez, cuatro nombres importantes que seguirán formando parte de la albiceleste en la era post Messi.

De esta manera, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino parece ya comenzar a elegir a quienes lo acompañaran en la habitual foto previa a cada partido, algo que surgió en la Copa América 2021 obtenida en Brasil, donde Argentina cortó una larga racha sin títulos, continúo en el Mundial de Qatar 2022, se mantuvo en la Copa América 2024 y tuvo su última edición en la Copa del Mundo de este año disputada en Estados Unidos, México y Canadá. Seguramente, con la llegada de Lionel Messi y De Paul para el enfrentamiento con Benín, volverá a reeditarse por última vez en la previa del choque con el país africano.