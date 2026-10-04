Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Deportes

Tapia, sin Lionel y De Paul, ya eligió su cábala

X (@Argentina)

Por Redacción

Sin la presencia de Lionel Messi y Rodrigo De Paul hasta el encuentro con Benín, el “Chiqui” Tapia fiel a su costumbre continúo subiendo a sus redes sociales como en la previa de cada partido, una foto tomando mate junto a integrantes del plantel de Lionel Scaloni.

En una cábala que ya lleva varios años y que siempre tuvo como protagonistas al futbolista surgido en Racing y al “10” argentino, ante sus ausencias, en la previa del duelo con Bolivia en Córdoba y ante Burkina Faso en el Monumental, Claudio Tapia se fotografío junto a Lisandro Martínez, Cristian “Cuti” Romero, Enzo Fernández y Julián Álvarez, cuatro nombres importantes que seguirán formando parte de la albiceleste en la era post Messi.

De esta manera, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino parece ya comenzar a elegir a quienes lo acompañaran en la habitual foto previa a cada partido, algo que surgió en la Copa América 2021 obtenida en Brasil, donde Argentina cortó una larga racha sin títulos, continúo en el Mundial de Qatar 2022, se mantuvo en la Copa América 2024 y tuvo su última edición en la Copa del Mundo de este año disputada en Estados Unidos, México y Canadá. Seguramente, con la llegada de Lionel Messi y De Paul para el enfrentamiento con Benín, volverá a reeditarse por última vez en la previa del choque con el país africano.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?