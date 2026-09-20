Tarde clásica: San Lorenzo y Boca cara a cara en un duelo clave

Tarde de clásico en el Bajo Flores. San Lorenzo recibirá a Boca desde las 14.45 en el Nuevo Gasómetro, por la décima fecha de la Zona A del Torneo Clausura. El encuentro contará con el arbitraje de Nazareno Arasa y será televisado por TNT Sports.

El partido marcará el regreso de Rubén Darío Insúa al banco azulgrana en condición de local. El Ciclón buscará hacerse fuerte ante su gente y sumar puntos importantes frente a un rival que llega fortalecido tras conseguir la clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana.

Del lado xeneize, Rodolfo Arruabarrena apostaría por una formación con mayoría de titulares. El entrenador entiende el desgaste físico acumulado por la seguidilla de encuentros, aunque también considera que la cercanía de la fecha FIFA y el parate de las competencias internacionales permitirán recuperar energías en las próximas semanas.

Con Álvaro Montero consolidado en el arco, Boca mantendría una defensa que empieza a salir de memoria: Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco. El juvenil surgido de Argentinos Juniors atraviesa un gran momento y viene de convertir en el triunfo ante San Pablo en el Morumbí.

En la mitad de la cancha estará uno de los puntos fuertes del equipo. Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes y Milton Delgado conformarán el tridente central, mientras que Alan Velasco se moverá unos metros más adelantado con la misión de conectar el juego ofensivo. En ataque, Leonel Flores y Miguel Merentiel serán las principales referencias.

La principal novedad pasa por la ausencia de Enner Valencia entre los convocados. El delantero ecuatoriano quedó afuera por una cuestión vinculada al cupo de extranjeros, por lo que el juvenil Rodrigo Bacidalupe ocupará su lugar en la nómina.

Por el lado de San Lorenzo, Insúa mantendrá el esquema habitual, aunque realizará dos modificaciones respecto del equipo que viene de presentarse en Avellaneda. Mathías De Ritis y Ezequiel Herrera ingresarán por Teo Pagano Rodríguez e Ignacio Perruzzi, quien no fue convocado debido a una molestia física.

Danilo Arboleda, Guzmán Corujo y Emiliano Amor integrarán la línea de tres defensores, con Herrera y De Ritis como carrileros. En el mediocampo estarán Nicolás Tripichio y Manuel Insaurralde, mientras que el frente ofensivo quedará compuesto por Facundo Farías, Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi.

Con necesidades distintas pero la misma obligación de ganar y acomodarse en puestos de playoffs, San Lorenzo y Boca animarán una nueva edición de uno de los clásicos más tradicionales del fútbol argentino. El partido irá desde las 14.45 en el Estadio Pedro Bidegain y contará con el arbitraje principal de Nazareno Arasa. En tanto que el juego se podrá seguir por la pantalla de TNT Sports.