Gimnasia recordó este miércoles a Diego Maradona al cumplirse el sexto aniversario de muerte. Con los sentimientos a flor de piel por lo que fue su paso como Director Técnico del plantel de Primera División, el club "mens sana" le dedicó al Diez un emotivo posteo en sus cuentas oficiales de las redes sociales.

En la publicación se ve una foto de Diego recostado en el pasto y sonriente, seguramente en alguna de las canchas del predio de Estancia Chica, en donde dejó su huella indeleble. Maradona aparece con la indumentaria de entrenamiento del Lobo y luciendo además una gorra albiazul que lleva su apellido y el número 10 con el que se identificó siempre. En la imagen sobresalen un arito con un detalle azul que denota su amor por Gimnasia y una frase que dice "Diego para siempre".

En alusión a la foto, la cuenta de Gimnasia escribió: "Nosotros también miramos al cielo pensando en vos y sonreímos". Y finaliza con una sentida frase: "Te extrañamos, Diego".

Otra de las dedicatorias emotivas que se hiciera hoy, a seis años de su fallecimiento, es la que realizó la Selección Argentina. "Maradona, una huella que el tiempo no borra. A seis años de su partida, Diego Armando Maradona permanece en la historia del fútbol argentino como una figura irrepetible, cuyo legado trasciende generaciones y continúa presente en cada rincón del deporte", comenzó la carta al "Pelusa".

En la misma, se destaca que "Diego fue mucho más que un futbolista extraordinario. Con la camiseta de la Selección argentina protagonizó momentos que quedaron grabados para siempre en la historia, alcanzó la cima del fútbol mundial en México 1986 y se convirtió en uno de los máximos símbolos de la identidad futbolística argentina".

"A seis años de aquel 25 de noviembre, la Asociación del Fútbol Argentino recuerda y homenajea a quien llevó los colores de nuestra Selección a lo más alto y dejó una marca imborrable en la historia del deporte", finalizaron.