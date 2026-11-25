Estudiantes se sumó a los mensajes de afecto del fútbol mundial al cumplirse seis años del fallecimiento de Diego Armando Maradona. A través de sus canales oficiales, el Pincha difundió una foto especial para rendir tributo a la máxima figura histórica del deporte nacional.

El posteo estuvo acompañado por una dedicatoria cargada de sentimiento por parte del club platense: "Te queremos y te extrañamos, Diego querido. Siempre en el corazón del pueblo argentino". La publicación incluyó además una imagen de espalda del Diez con la camiseta celeste y blanca durante el Mundial de México 1986, junto a las fechas de su nacimiento y su partida.

Sobre la postal elegida por la institución figura la conocida frase de la canción Marado de Los Piojos: "Sin más armas en la mano que un diez en la camiseta". De esta manera, el Pincha recordó al ídolo popular en una jornada atravesada por la memoria y el reconocimiento en todo el país.