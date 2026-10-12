Temperley ganó y alcanzó a Tristán Suárez

La Primera Nacional entra en etapa de definiciones a tres fechas del final y tanto arriba como abajo la competencia está al rojo vivo. Temperley le ganó 2-1 a Chicago sobre la hora y el resultado repercutió en ambos lados de la tabla: el Gasolero alcanzó a Tristán Suárez en la cima de la Zona B (ambos con 59 puntos) y el Torito solo le lleva tres unidades a Chacarita, que se está yendo a la B Metro.

Luciano Nieto abrió la cuenta para Temperley, empató Diego Barros para Chicago y en el cuarto minuto de adición Lucas Richarte el dio la punta compartida al Celeste.

En Salta, Ferro no pudo aguantar la ventaja sobre Central Norte. Nicolás Reniero abrió la cuenta para Oeste pero Franco Vedoya igualó para el Cuervo. La derrota de Morón 2-0 ante Estudiantes (goles de Facundo Ardiles y Matías Núñez) le permitió al club de Caballito ampliar su ventaja a cuatro unidades sobre el Galo, 62 a 58.

El clásico entre los Gimnasia jujeño y salteño en la Tacita de Plata tuvo un marco escandaloso, con serios incidentes en las tribunas que empañaron el 2 a 2 final.

La victoria de Patronato 2 a 0 (goles de Hernán Rivero y Gonzalo Salega) sobre Güemes decretó el descenso del club santiagueño al Federal y le dio aire al Patrón en la pelea con Chaca por no descender. Otros resulatdos: Atlanta 1-SanMartín (T) 0; Deportivo Madryn 1-Chaco For Ever 2; Amirante Brown 1-San Miguel 1; Defensores de Belgrano 0-Acassuso 3; Maipú 1-San Martín (SJ) 1 y Mitre (SdE) 0-Colón 0.