El autor del único gol albiceleste en la noche de la Bombonera, se expresó tras la derrota ante Uruguay en el primer amistoso de esta fecha FIFA de noviembre y, con el arranque de la era post Messi, dejó sus sensaciones al respecto y expresó: “Tenemos que trabajar para seguir con el legado que nos dejaron. Tratamos de copiar eso y predicar con el ejemplo. Tenemos que seguir de la misma forma y representar esta camiseta de la forma en que nos enseñaron, con todo lo que eso significa. A los más chicos les decimos que hay que seguir por ese camino que nos fue muy bien”.

Por otra parte, valoró la continuidad de Lionel Scaloni al frente del seleccionado nacional, algo que ayudará en el comienzo de esta nueva era y dijo: “Nos dijo que iba a seguir, son muchos años. Tener la misma idea, cuerpo técnico y gente hace que todo sea más fácil y nos da confianza y alegría”.

En cuanto al partido ante la Celeste, el delantero opinó: “Tenemos bronca, era un partido importante que queríamos ganarlo. Más allá del resultado hicimos buenas cosas. Hay cuestiones por mejorar, pero hicimos un poco lo que quiere el entrenador. Todavía tenemos un partido más”, sentenció el atacante de Atlético Madrid.

Así vivió y sintió uno de los nombres que se conserva en la albiceleste en medio de un gran recambio, con la salida de nombres como Nicolás Otamendi y Lionel Messi, en medio también de ausencias de peso como las de “Cuti” Romero y De Paul.